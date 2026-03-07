Επεισόδιο στη Λάρνακα: Η κατάσταση της υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν - Πέντε μέρες κράτηση στον 37χρονο

Την ίδια ώρα, το πρωί σήμερα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε ημερών εναντίον του 37χρονου για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής, μέλη της ΜΜΑΔ, κατά τη διάρκεια περιπολίας σε περιοχή της Λάρνακας, αντιλήφθηκαν ύποπτο πρόσωπο να κινείται ύποπτα ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε έλεγχο του υπόπτου, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς εισήλθε σε αυτοκίνητο με σκοπό να διαφύγει. Οι αστυνομικοί τον κάλεσαν να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος εκκίνησε το όχημα και οδηγώντας προς τα πίσω προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια μέλος της ΜΜΑΔ άνοιξε την πόρτα του οχήματος του υπόπτου, επιχειρώντας να τον ανακόψει. Ο 37χρονος όμως εκκίνησε εκ νέου το όχημά του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον αστυνομικό στο πόδι και ακολούθως να προσκρούσει σε πάσσαλο της ΑΗΚ και στη δεξιά πλευρά περιπολικού οχήματος της ΜΜΑΔ.

Από την πρόσκρουση με το περιπολικό τραυματίστηκε ακόμη ένας αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Το όχημα του υπόπτου ακινητοποιήθηκε στο σημείο και μέλος της ΜΜΑΔ προχώρησε στη σύλληψή του. Κατά τη σύλληψη ο 37χρονος φώναζε και προσπάθησε να κτυπήσει με τα χέρια του αστυνομικό στο πρόσωπο.

Ο 37χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα ανοιγόμενο.

Η υπόθεση διερευνάται για αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, επίθεση, μαχαιροφορία, αμελή οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, αντίσταση κατά τη νόμιμη σύλληψη και άλλα αδικήματα.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λάρνακας και η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις.