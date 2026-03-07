Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕπεισόδιο στη Λάρνακα: Η κατάσταση της υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν - Πέντε μέρες κράτηση στον 37χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επεισόδιο στη Λάρνακα: Η κατάσταση της υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν - Πέντε μέρες κράτηση στον 37χρονο

 07.03.2026 - 12:42
Επεισόδιο στη Λάρνακα: Η κατάσταση της υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν - Πέντε μέρες κράτηση στον 37χρονο

Στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας μεταφέρθηκαν οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου με τον 37χρονο ύποπτο. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο ένας αστυνομικός φέρει άλγος στον ώμο, ενώ ο δεύτερος υπέστη θλάση στον αυχένα. Και στους δύο χορηγήθηκε άδεια ασθενείας.

Την ίδια ώρα, το πρωί σήμερα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε ημερών εναντίον του 37χρονου για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής, μέλη της ΜΜΑΔ, κατά τη διάρκεια περιπολίας σε περιοχή της Λάρνακας, αντιλήφθηκαν ύποπτο πρόσωπο να κινείται ύποπτα ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε έλεγχο του υπόπτου, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς εισήλθε σε αυτοκίνητο με σκοπό να διαφύγει. Οι αστυνομικοί τον κάλεσαν να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος εκκίνησε το όχημα και οδηγώντας προς τα πίσω προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια μέλος της ΜΜΑΔ άνοιξε την πόρτα του οχήματος του υπόπτου, επιχειρώντας να τον ανακόψει. Ο 37χρονος όμως εκκίνησε εκ νέου το όχημά του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον αστυνομικό στο πόδι και ακολούθως να προσκρούσει σε πάσσαλο της ΑΗΚ και στη δεξιά πλευρά περιπολικού οχήματος της ΜΜΑΔ.

Από την πρόσκρουση με το περιπολικό τραυματίστηκε ακόμη ένας αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Το όχημα του υπόπτου ακινητοποιήθηκε στο σημείο και μέλος της ΜΜΑΔ προχώρησε στη σύλληψή του. Κατά τη σύλληψη ο 37χρονος φώναζε και προσπάθησε να κτυπήσει με τα χέρια του αστυνομικό στο πρόσωπο.

Ο 37χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα ανοιγόμενο.

Η υπόθεση διερευνάται για αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, επίθεση, μαχαιροφορία, αμελή οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, αντίσταση κατά τη νόμιμη σύλληψη και άλλα αδικήματα.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λάρνακας και η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τις σειρήνες στο Ακρωτήρι μέχρι τις πολιτικές συμμαχίες και τα κρούσματα - Όσα μας «σημάδεψαν» αυτή την εβδομάδα
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος
Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»
Τρόμος σε περίπτερο στη Λεμεσό: Κουκουλοφόρος απείλησε με μαχαίρι την υπάλληλο, άρπαξε τα χρήματα και έγινε... καπνός
Ταξιδεύετε σήμερα; Ακυρώθηκαν 29 πτήσεις από και προς Λάρνακα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

 07.03.2026 - 12:01
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

 07.03.2026 - 12:56
Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

  •  07.03.2026 - 07:15
ΠτΔ: Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας

ΠτΔ: Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας

  •  07.03.2026 - 13:30
Βίντεο: Περιπολούν στα ανοικτά της Κύπρου οι ελληνικές φρεγάτες - Ενισχύεται η άμυνα της Δημοκρατίας

Βίντεο: Περιπολούν στα ανοικτά της Κύπρου οι ελληνικές φρεγάτες - Ενισχύεται η άμυνα της Δημοκρατίας

  •  07.03.2026 - 10:48
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

  •  07.03.2026 - 12:56
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταζητούμενος για τρομοκρατία - Έφθασε από Βηρυτό

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταζητούμενος για τρομοκρατία - Έφθασε από Βηρυτό

  •  07.03.2026 - 13:24
Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»

Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»

  •  07.03.2026 - 07:41
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος

«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος

  •  07.03.2026 - 07:52
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

  •  07.03.2026 - 12:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα