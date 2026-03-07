Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταζητούμενος για τρομοκρατία - Έφθασε από Βηρυτό

 07.03.2026 - 13:24
Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές στο αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης μέσω ερυθράς αγγελίας.

Πρόκειται για Γάλλο υπήκοο, ο οποίος είναι κάτοχος διαβατηρίου Λιβάνου και καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με τρομοκρατικά αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο 25χρονος έφθασε στην Κυπριακή Δημοκρατία με πτήση από τη Βηρυτό και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, επρόκειτο να συνεχίσει το ταξίδι του προς άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας εντοπίστηκε ότι το όνομά του περιλαμβανόταν στη σχετική ερυθρά αγγελία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα από μέλη της Αστυνομίας.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του μέχρι τις 13 του μήνα, στο πλαίσιο των διαδικασιών που αφορούν το αίτημα έκδοσής του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος φέρεται να έχει ήδη συναινέσει στην έκδοσή του στις γερμανικές αρχές.

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

