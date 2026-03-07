Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταζητούμενος για τρομοκρατία - Έφθασε από Βηρυτό

Πρόκειται για Γάλλο υπήκοο, ο οποίος είναι κάτοχος διαβατηρίου Λιβάνου και καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με τρομοκρατικά αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο 25χρονος έφθασε στην Κυπριακή Δημοκρατία με πτήση από τη Βηρυτό και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, επρόκειτο να συνεχίσει το ταξίδι του προς άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας εντοπίστηκε ότι το όνομά του περιλαμβανόταν στη σχετική ερυθρά αγγελία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα από μέλη της Αστυνομίας.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του μέχρι τις 13 του μήνα, στο πλαίσιο των διαδικασιών που αφορούν το αίτημα έκδοσής του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος φέρεται να έχει ήδη συναινέσει στην έκδοσή του στις γερμανικές αρχές.