ΠτΔ: Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας

Είναι με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και περηφάνια που χαιρετίζω την πρώτη σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου-Ελλάδας, στην έδρα του, την πάντα φιλόξενη Θεσσαλονίκη, σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία, και αναφέρομαι ασφαλώς στην νέα κρίση που ξέσπασε στην περιοχή μας.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της, η Κύπρος υπήρξε στόχος πλήθους κατακτητών, ωστόσο κατόρθωσε να διατηρήσει την ελληνική της ταυτότητα και την εθνική της κληρονομιά. Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός επικράτησαν δια μέσου των αιώνων, όποιος και να ήταν ο κατακτητής. Τα αμέτρητα πειστήρια της Ιστορίας για τους δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τις μέρες μας, καθιστούν περιττή οποιαδήποτε αναφορά, για να αποδείξουμε το αυταπόδεικτο.

Η πολιτιστική ταυτοποίηση, και όχι μόνον, Κύπρου-Ελλάδας είναι θεμελιωμένη, βαθιά ριζωμένη, ακλόνητη, και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται κατοχύρωση. Εκείνο, όμως, που προκύπτει ως ανάγκη, ειδικά τη σημερινή εποχή των πολλαπλών κρίσεων, των πολυμέτωπων προκλήσεων, των ασύμμετρων απειλών και της ηθικής κατάπτωσης, είναι η ανάδειξη των αξιών, πάνω στις οποίες ο ελληνικός πολιτισμός εδραιώθηκε ως οικουμενική έννοια.

Και ακριβώς μέσα από αυτήν τη συλλογιστική, το Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα δύναται να καλύψει την ανάγκη για καλύτερη, πιο θεσμοθετημένη, και προπάντων, πιο αποτελεσματική συνεργασία των πολιτιστικών και πνευματικών φορέων των απανταχού Ελλήνων. Βασικός σκοπός του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος, ως οργανισμού με νομική υπόσταση, είναι να λειτουργεί ως κεντρικός φορέας για επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος προς όφελος της Κύπρου, της Ελλάδας, και της Παγκόσμιας Κοινότητας των Ελλήνων. Η αποτελεσματικότητά του εδράζεται στη συλλογική προσπάθεια, τη μέγιστη αξιοποίηση του παράγοντα της Πολιτιστικής Διπλωματίας, που οφείλω να το αναφέρω δημόσια ότι εμείς στην Κύπρο πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, στην Ελλάδα αξιοποιούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την Πολιτιστική Διπλωματία. Εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα, και είμαι σίγουρος ότι η ίδρυση του Δόγματος θα μάς βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, και μέσα από αυτήν τη στοχευμένη συνεργασία, με τα δημιουργικά σύνολα της κοινωνίας των πολιτών, την Κυπριακή Πολιτεία, την Ελληνική Πολιτεία και τις αστείρευτες δυνάμεις του Ελληνισμού να πετύχουμε τους στόχους μας.

Η σημερινή σύνοδος γίνεται σε συνέχεια του ιστορικού ιδρυτικού συνεδρίου του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου-Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αγία Νάπα, σε αυτή την εσχατιά του Ελληνισμού, της οποίας το 85% της έκτασής της τελεί υπό τουρκική κατοχή.

Συγχαίρω τους 25 πολιτιστικούς συλλόγους και πνευματικούς φορείς από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βόρεια Ήπειρο, την Κάτω Ιταλία, τον Πόντο, και άλλες Κοινότητες του Παγκόσμιου Ελληνισμού, που αποτελούν τα Ιδρυτικά Μέλη του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος και αυτής της φιλόδοξης και ευγενικής προσπάθειας. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί άλλοι σύλλογοι θα διευρύνουν αυτή τη σημαντική προσπάθεια.

Σε μια εποχή, κατά την οποία έννοιες όπως η αξία, το ήθος, η ευθύνη και πολλές άλλες, ακούγονται ως κακόηχες λέξεις, οφείλουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προαγωγή του συλλογικού καλού που είναι η απάντηση στον ατομικισμό και την ιδιοτέλεια. Ο ανθρωπισμός, όπως εδραιώθηκε στην αρχαία Ελλάδα και ενέπνευσε τον σύγχρονο ευρωπαϊκό στοχασμό, υπηρετεί το αξιακό σύστημα που είναι θεμελιωμένο στο δίκαιο, το ήθος και την παιδεία, αρετές που διαμορφώνουν τον ενεργό πολίτη που ενδιαφέρεται, μετέχει, κρίνει, αποφαίνεται και ορίζει, όχι ως απρόσωπος καταναλωτής, ούτε ως ανώνυμος ψηφοφόρος-αριθμός, αλλά ως άνθρωπος, ως κοινωνικό υποκείμενο.

Πέραν των πολιτιστικών δεσμών, Κύπρος και Ελλάδα αντιμετωπίζουμε από κοινού και με απόλυτη σύμπνοια, τις πολλαπλές προκλήσεις που καθημερινά καλούμαστε να διαχειριστούμε, αφού οι χώρες μας βρίσκονται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις, όπως η νέα κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Και θέλω να αξιοποιήσω και αυτό το βήμα για να υπογραμμίσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση. Όλες μας οι ενέργειες έχουν ως μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας σε συντονισμό με όλους τους εταίρους της στην ΕΕ και τρίτα κράτη. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου, μετά από επικοινωνία που είχα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αποστολή δύο ζευγών μαχητικών και δύο φρεγατών για ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της Κύπρου, είναι μια ενέργεια άκρως ουσιαστική με μεγάλη συμβολική αξία.

Επιπλέον, όμως, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, λειτούργησε ως προπομπός και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να στηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία επαναλαμβάνω, δεν είναι ο στόχος των όποιων επιθέσεων.

Για μια ακόμη φορά, Κύπρος και Ελλάδα συνεργάζονται στο ύψιστο επίπεδο, λειτουργώντας ως φορείς σταθερότητας και ασφάλειας, σε μια συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Η Κύπρος παραμένει ασφαλής προορισμός και απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει βολιδοσκοπηθεί από διάφορα κράτη για να την χρησιμοποιήσουν ως διαμετακομιστικό σταθμό για την ασφαλή απομάκρυνση υπηκόων τους από την περιοχή.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα, και ο απανταχού ελληνισμός, ήταν και παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος υποφέρει ακόμη από τα ανεπούλωτα τραύματα που προκλήθηκαν από ιδιοτελείς προσεγγίσεις, άφρονες πολιτικές, αφελείς φαντασιώσεις και την επεκτατική νέο-οθωμανική πολιτική της Τουρκίας. Βάλσαμο στην ανοικτή πληγή, της εδώ και μισό αιώνα παράνομης τουρκικής κατοχής του 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελεί η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που ήταν το αποτέλεσμα της σοφής στρατηγικής του διεκδικητικού ρεαλισμού, Λευκωσίας και Αθηνών.

Αυτός ακριβώς ο διεκδικητικός ρεαλισμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών που καταβάλλουμε, για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την επίλυση του Κυπριακού, σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η Κυπριακή Δημοκρατία βαδίζει στον δρόμο της ευθύνης, και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, με πράξεις και όχι με λόγια, ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η πατρίδα μας γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, και φάρος που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης.

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τις εργασίες της συνόδου. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού Κύπρου και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος κ. Ξενή Ξενοφώντος. Θέλω να σάς διαβεβαιώσω για τη στήριξη που θα έχετε από την Κυπριακή Δημοκρατία σε κάθε σας προσπάθεια που στόχο έχει την προαγωγή οικουμενικών αξιών, οι οποίες γεννήθηκαν από τους μακρινούς μας προγόνους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλουμε για να επιτύχουμε στόχους εθνικά επωφελείς και ενάρετους, η δική σας σας συμβολή θα είναι έμπρακτη, πολύτιμη και ουσιαστική.