Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία» στη Λάρνακα, όταν δύτης βρέθηκε σε κατάσταση κινδύνου κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) κινητοποιήθηκε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη μεταφορά του.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Στις 07 Μαρτίου 2026 και ώρα 09:40, το ΚΣΕΔ Λάρνακας έλαβε πληροφορία που αφορούσε δύτη σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «ΖΗΝΟΒΙΑ».

Για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Πρόκειται για Ελληνοκύπριο άντρα, ο οποίος αφού παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.