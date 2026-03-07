Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

 07.03.2026 - 12:56
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία» στη Λάρνακα, όταν δύτης βρέθηκε σε κατάσταση κινδύνου κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) κινητοποιήθηκε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη μεταφορά του.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Στις 07 Μαρτίου 2026 και ώρα 09:40, το ΚΣΕΔ Λάρνακας έλαβε πληροφορία που αφορούσε δύτη σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «ΖΗΝΟΒΙΑ».

Για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Πρόκειται για Ελληνοκύπριο άντρα, ο οποίος αφού παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

 
 
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τις σειρήνες στο Ακρωτήρι μέχρι τις πολιτικές συμμαχίες και τα κρούσματα - Όσα μας «σημάδεψαν» αυτή την εβδομάδα
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος
Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»
Τρόμος σε περίπτερο στη Λεμεσό: Κουκουλοφόρος απείλησε με μαχαίρι την υπάλληλο, άρπαξε τα χρήματα και έγινε... καπνός
Ταξιδεύετε σήμερα; Ακυρώθηκαν 29 πτήσεις από και προς Λάρνακα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επεισόδιο στη Λάρνακα: Η κατάσταση της υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν - Πέντε μέρες κράτηση στον 37χρονο

 07.03.2026 - 12:42
Επόμενο άρθρο

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταζητούμενος για τρομοκρατία - Έφθασε από Βηρυτό

 07.03.2026 - 13:24
Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

  •  07.03.2026 - 07:15
ΠτΔ: Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας

ΠτΔ: Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας

  •  07.03.2026 - 13:30
Βίντεο: Περιπολούν στα ανοικτά της Κύπρου οι ελληνικές φρεγάτες - Ενισχύεται η άμυνα της Δημοκρατίας

Βίντεο: Περιπολούν στα ανοικτά της Κύπρου οι ελληνικές φρεγάτες - Ενισχύεται η άμυνα της Δημοκρατίας

  •  07.03.2026 - 10:48
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

  •  07.03.2026 - 12:56
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταζητούμενος για τρομοκρατία - Έφθασε από Βηρυτό

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταζητούμενος για τρομοκρατία - Έφθασε από Βηρυτό

  •  07.03.2026 - 13:24
Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»

Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»

  •  07.03.2026 - 07:41
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος

«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος

  •  07.03.2026 - 07:52
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

  •  07.03.2026 - 12:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα