ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγρια καταδίωξη στη Λάρνακα – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με περιπολικό

 07.03.2026 - 11:16
Άγρια καταδίωξη στη Λάρνακα – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με περιπολικό

Γύρω στις 22:30 χθες το βράδυ, μέλη της ΜΜΑΔ, κατά τη διάρκεια περιπολίας σε περιοχή στη Λάρνακα, αντιλήφθηκαν ύποπτο πρόσωπο, να κοιτάζει ύποπτα εντός σταθμευμένων οχημάτων. Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε έλεγχο του υπόπτου, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, εισήλθε σε αυτοκίνητο για να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον ύποπτο να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος εκκίνησε το αυτοκίνητο και οδηγώντας το προς τα πίσω, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τότε, μέλος της ΜΜΑΔ άνοιξε την πόρτα του οχήματος του υπόπτου, για να ανακόψει τον ύποπτο, ο οποίος ωστόσο, εκκίνησε το αυτοκίνητο του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον αστυνομικό στο πόδι και στη συνέχεια, να προσκρούσει με το όχημα του σε πάσσαλο της ΑΗΚ και στη δεξιά πλευρά του περιπολικού οχήματος της ΜΜΑΔ.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης με το περιπολικό, ήταν να τραυματιστεί μέλος της Αστυνομίας που βρισκόταν στη θέση του οδηγού στο περιπολικό.

Αφού το όχημα του υπόπτου ακινητοποιήθηκε στο σημείο, μέλος της ΜΜΑΔ προχώρησε στη σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος κατά τη σύλληψη του, φώναζε και προσπάθησε να κτυπήσει με τα χέρια του, τον αστυνομικό στο πρόσωπο.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για άντρα ηλικίας 37 ετών. Αυτός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Σε έρευνα στο όχημα του, εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, από τα οποία το ένα ανοιγόμενο.

Οι δύο αστυνομικοί μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έτυχαν εξετάσεων και περίθαλψης και τους χορηγήθηκε άδεια ασθενείας.

Το πρωί σήμερα εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε ημερών, εναντίον του 37χρονου, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, επίθεσης, μαχαιροφορίας, αμελούς οδήγησης, οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, αντίστασης κατά την νόμιμη σύλληψη, και άλλων αδικημάτων.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λάρνακας και η Τροχαία Λάρνακας, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Με πληροφορίες από larnakaonline

 

