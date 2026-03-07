Το είδαμε κι αυτό: Όχημα φόρεσε το…τέρμα ποδοσφαίρου για «καπέλο» και ξεκίνησε – Δείτε φωτογραφία

Εκεί που λες «δεν με ξαφνιάζει τίποτα», έρχεται κάτι άλλο στους Κυπριακούς δρόμους και μένεις με το στόμα ανοιχτό.

Αυτή τη φορά, αποφάσισαν να μεταφέρουν τέρμα ποδοσφαίρου με όχημα.

Δείτε την απίστευτη φωτογραφία: