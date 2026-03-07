Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

Την απόφαση όπως η περιοχή Ακρωτηρίου παραμείνει εκκενωμένη για λόγους ασφαλείας έλαβαν οι Βρετανικές βάσεις, έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης. Τα μέτρα ασφαλείας παρατείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, το πρωί του Σαββάτου θα γίνει εκ νέου αξιολόγηση της κατάστασης. Η φιλοξενία των κατοίκων στα δύο ξενοδοχεία της Λεμεσού και στη Μονή Αγίου Γεωργίου στην Ερήμη, θα συνεχιστεί.

Κλειστά παραμένουν και τα σχολεία της περιοχής. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου, γίνεται προσπάθεια από πλευράς του δήμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας όπως εξευρεθούν χώροι για προσωρινή μεταστέγαση των σχολείων ώστε οι μαθητές της περιοχής συνεχίσουν τη φοίτηση τους κανονικά. Η προσπάθεια γίνεται σε συνεννόηση και με τους γονείς των μαθητών σχολείων που επηρεάζονται από την επέκταση των μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ