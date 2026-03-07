Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

 07.03.2026 - 17:39
Επέκταση των μέτρων εκκένωσης Ακρωτηρίου μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα αποφάσισαν οι αρχές των Βρετανικών βάσεων σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου θα γίνει η επαναξιολόγηση της κατάστασης.

Την απόφαση όπως η περιοχή Ακρωτηρίου παραμείνει εκκενωμένη για λόγους ασφαλείας έλαβαν οι Βρετανικές βάσεις, έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης. Τα μέτρα ασφαλείας παρατείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, το πρωί του Σαββάτου θα γίνει εκ  νέου αξιολόγηση της κατάστασης. Η φιλοξενία των κατοίκων στα δύο ξενοδοχεία της Λεμεσού και στη Μονή Αγίου Γεωργίου στην Ερήμη, θα συνεχιστεί.

Κλειστά παραμένουν και τα σχολεία της περιοχής. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου, γίνεται προσπάθεια από πλευράς του δήμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας όπως εξευρεθούν χώροι για προσωρινή μεταστέγαση των σχολείων ώστε οι μαθητές της περιοχής συνεχίσουν τη φοίτηση τους κανονικά.  Η προσπάθεια γίνεται σε συνεννόηση και με τους γονείς των μαθητών σχολείων που επηρεάζονται από την επέκταση των μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

