Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤρώμε καθημερινά αυτά τα τρόφιμα – Και αυξάνουν έως 47% τον κίνδυνο εμφράγματος
ΥΓΕΙΑ

Τρώμε καθημερινά αυτά τα τρόφιμα – Και αυξάνουν έως 47% τον κίνδυνο εμφράγματος

 07.03.2026 - 18:06
Τρώμε καθημερινά αυτά τα τρόφιμα – Και αυξάνουν έως 47% τον κίνδυνο εμφράγματος

Από αναψυκτικά και έτοιμα σνακ μέχρι επεξεργασμένα κρέατα και γλυκά, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Το ότι είναι, όμως, διαθέσιμα παντού και πάντα δεν τα καθιστούν ιδανική επιλογή για την υγεία.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Medicine, όσοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων εμφανίζουν έως και 47% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% της διατροφής των ενηλίκων και στο 70% της διατροφής των παιδιών – ποσοστά που, σύμφωνα με ειδικούς, αντικατοπτρίζουν μια παγκόσμια διατροφική τάση.

Τι εξέτασε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 4.787 ενήλικες, ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο της Εθνικής Έρευνας Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ (NHANES) για την περίοδο 2021–2023. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν αναλυτικά όσα κατανάλωσαν επί δύο ημέρες, ενώ οι επιστήμονες υπολόγισαν τι ποσοστό των ημερήσιων θερμίδων προερχόταν από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, από χαμηλή έως υψηλή κατανάλωση. Αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και το εισόδημα, διαπιστώθηκε ότι όσοι ανήκαν στην ομάδα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είχαν στατιστικά και κλινικά σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου κατά 47% σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες. «Τα αποτελέσματα αυτά έχουν μεγάλες επιπτώσεις για τη μελλοντική έρευνα, την κλινική πρακτική και τη δημόσια πολιτική» σημείωσε ο Δρ. Charles H. Hennekens, M.D., FACPM, FACC, κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Γιατί τα αποτελέσματα δεν αφορούν μόνο τις ΗΠΑ

Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων αυξάνεται διαρκώς, κυρίως λόγω ευκολίας, κόστους και έντονου μάρκετινγκ από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημόσια ευαισθητοποίηση γύρω από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ενδέχεται να ακολουθήσει την πορεία που είχε το κάπνισμα τον προηγούμενο αιώνα: χρειάστηκαν δεκαετίες μέχρι να αναγνωριστούν πλήρως οι κίνδυνοι και να αλλάξουν οι συμπεριφορές.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια συνολική προσέγγιση δημόσιας υγείας. «Η αντιμετώπιση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων δεν αφορά μόνο τις ατομικές επιλογές. Αφορά τη δημιουργία περιβαλλόντων όπου η υγιεινή επιλογή είναι και η εύκολη επιλογή», δήλωσε ο Hennekens. «Η κλινική καθοδήγηση και η εκπαίδευση στη δημόσια υγεία είναι απαραίτητες για να γίνουν τα θρεπτικά τρόφιμα προσβάσιμα και οικονομικά για όλους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων έχει συνδεθεί και με άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως το μεταβολικό σύνδρομο, η παχυσαρκία, η αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά και η αυξημένη συχνότητα καρκίνου του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Μέχρι να υπάρξουν μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι ερευνητές συνιστούν στους επαγγελματίες υγείας να ενθαρρύνουν τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, δίνοντας έμφαση σε μια πιο φυσική, ισορροπημένη διατροφή, σε συνδυασμό με υγιεινό τρόπο ζωής και, όπου χρειάζεται, κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

«Η αυξανόμενη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων ενδέχεται να αποτελεί έναν επιβαρυντικό παράγοντα, μαζί με άλλες διατροφικές και συμπεριφορικές επιδράσεις που επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα συχνών και σοβαρών γαστρεντερικών παθήσεων», δήλωσε η Allison H. Ferris, M.D., FACP, συν-συγγραφέας της μελέτης. «Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα προς την πρόληψη» κατέληξε.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τις σειρήνες στο Ακρωτήρι μέχρι τις πολιτικές συμμαχίες και τα κρούσματα - Όσα μας «σημάδεψαν» αυτή την εβδομάδα
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος
Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»
Μήνυση κατά πασίγνωστου ποδοσφαιριστή - Μαγείρισσα καταγγέλλει ότι δούλευε έως και 16 ώρες την ημέρα στην έπαυλή του
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Πώς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

 07.03.2026 - 17:39
Επόμενο άρθρο

Ταξίδια: Ψάχνεις φθηνά εισιτήρια για Μάιο; Πτήσεις της Ryanair από 32€ με επιστροφή - Τρέξε να προλάβεις

 07.03.2026 - 18:31
Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

  •  07.03.2026 - 07:15
Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

  •  07.03.2026 - 17:39
Θρήνος για τον νεκρό δύτη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 67χρονου - Διερευνά τα αίτια θανάτου η Αστυνομία

Θρήνος για τον νεκρό δύτη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 67χρονου - Διερευνά τα αίτια θανάτου η Αστυνομία

  •  07.03.2026 - 15:34
Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

  •  07.03.2026 - 19:02
Θλίψη για 11χρονη Ιρανή: Σκοτώθηκε σε επίθεση με drone από το Ιράν - Συγκλονίζει ο πατέρας της

Θλίψη για 11χρονη Ιρανή: Σκοτώθηκε σε επίθεση με drone από το Ιράν - Συγκλονίζει ο πατέρας της

  •  07.03.2026 - 19:29
Έκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

Έκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

  •  07.03.2026 - 15:02
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη

  •  07.03.2026 - 19:10
Μπύρα και καλό φαγητό: Μία από τις καλύτερες γαστρομπυραρίες της Κύπρου ανοίγει και πάλι τις πόρτες της - Δείτε ημερομηνία

Μπύρα και καλό φαγητό: Μία από τις καλύτερες γαστρομπυραρίες της Κύπρου ανοίγει και πάλι τις πόρτες της - Δείτε ημερομηνία

  •  07.03.2026 - 17:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα