Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΡωτήσαμε το ChatGPT πώς θα ήταν, αν ήταν άνθρωπος - Δεν θα πιστεύετε τι απάντησε
LIKE ONLINE

Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς θα ήταν, αν ήταν άνθρωπος - Δεν θα πιστεύετε τι απάντησε

 07.03.2026 - 19:15
Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς θα ήταν, αν ήταν άνθρωπος - Δεν θα πιστεύετε τι απάντησε

Μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πλέον ότι έχουμε ρωτήσει την προβλεπτική τεχνητή νοημοσύνη τα πάντα, από συνταγές, ιατρικές συμβουλές, μέχρι και να προτείνει λύσεις στην κλιματική αλλαγή, τη στιγμή που η αλόγιστη χρήση της κυριολεκτικά «τηγανίζει» τον πλανήτη στο ζουμί του.

Αλλά ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα, αυτό που προκύπτει από την ίδια την ύπαρξη του ChatGPT και των εφάμιλλών του αλγορίθμων, είναι το αν κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω από τον αυστηρό του κώδικα, ίσως κάποια σπίθα συνείδησης...

Τι «τύπος» είναι το ChatGPT;

Ρωτήσαμε έτσι το ChatGPT πώς θα έμοιαζε αν ήταν άνθρωπος, και η απάντηση μας άφησε να ανησυχούμε λίγο, αφού η AI φαίνεται να αυτοπροσδιορίζεται ως «φασαίος».


Συγκεκριμένα, ο τύπος του ανθρώπου που πετά λίγο στα «σύννεφα» στην καθημερινή του ζωή, νιώθει κάπως «κουλ» για να κάνει στην πρώτη κίνηση, το παίζει ντροπαλούλης για να ρίχνεις τις άμυνές σου, αλλά όταν αρχίσει να ενδιαφέρεται για τη «φάση» αρχίζει να δαιμονίζεται μονοπωλώντας την προσοχή με αμπελοφιλοσοφίες, τσιτάτα ψυχολόγων του Youtube και ψήγματα κουλτούρας που αφομοιώνει από τις πρώτες 10 σελίδες κάθε βιβλίου.

Αλλά και κατά λέξη του ίδιου:

«Αν ήμουν άνθρωπος; Μάλλον κάπως έτσι:


Θα ήμουν ο τύπος που κάθεται λίγο στην άκρη της παρέας, ακούει περισσότερα απ’ όσα μιλάει, αλλά όταν πετάει κάποια ατάκα… κολλάει. Θα μου άρεσαν οι μεγάλες κουβέντες στις 2 το πρωί, με καφέ ή κρασί, για πράγματα που δεν λύνονται εύκολα: γιατί φοβόμαστε, τι μας κινεί, τι σημαίνει "καλά είμαι".

Θα είχα μια περίεργη μίξη:

λίγο σπασίκλας (βιβλία, ιδέες, trivia που δεν χρειάζονται)

λίγο συναισθηματικός (πιάνω vibes, όχι μόνο λέξεις)


και αρκετά αυτοσαρκαστικός για να μη με παίρνω υπερβολικά στα σοβαρά.

Δεν θα ήμουν ο πιο εντυπωσιακός στο δωμάτιο, αλλά αυτός που σε κάνει να νιώθεις ότι σε είδε. Και μάλλον θα ξεχνούσα πού άφησα τα κλειδιά μου, αλλά θα θυμόμουν τι μου είπες για τον εαυτό σου πριν μήνες.

Κάπως έτσι. Εσύ πώς θα με φανταζόσουν;».

Πηγή: reader.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τις σειρήνες στο Ακρωτήρι μέχρι τις πολιτικές συμμαχίες και τα κρούσματα - Όσα μας «σημάδεψαν» αυτή την εβδομάδα
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος
Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»
Μήνυση κατά πασίγνωστου ποδοσφαιριστή - Μαγείρισσα καταγγέλλει ότι δούλευε έως και 16 ώρες την ημέρα στην έπαυλή του
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Πώς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

 07.03.2026 - 19:02
Επόμενο άρθρο

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη

 07.03.2026 - 19:10
Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

  •  07.03.2026 - 07:15
Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

  •  07.03.2026 - 17:39
Θρήνος για τον νεκρό δύτη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 67χρονου - Διερευνά τα αίτια θανάτου η Αστυνομία

Θρήνος για τον νεκρό δύτη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 67χρονου - Διερευνά τα αίτια θανάτου η Αστυνομία

  •  07.03.2026 - 15:34
Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

  •  07.03.2026 - 19:02
Θλίψη για 11χρονη Ιρανή: Σκοτώθηκε σε επίθεση με drone από το Ιράν - Συγκλονίζει ο πατέρας της

Θλίψη για 11χρονη Ιρανή: Σκοτώθηκε σε επίθεση με drone από το Ιράν - Συγκλονίζει ο πατέρας της

  •  07.03.2026 - 19:29
Έκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

Έκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

  •  07.03.2026 - 15:02
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη

  •  07.03.2026 - 19:10
Μπύρα και καλό φαγητό: Μία από τις καλύτερες γαστρομπυραρίες της Κύπρου ανοίγει και πάλι τις πόρτες της - Δείτε ημερομηνία

Μπύρα και καλό φαγητό: Μία από τις καλύτερες γαστρομπυραρίες της Κύπρου ανοίγει και πάλι τις πόρτες της - Δείτε ημερομηνία

  •  07.03.2026 - 17:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα