Θλίψη για 11χρονη Ιρανή: Σκοτώθηκε σε επίθεση με drone από το Ιράν - Συγκλονίζει ο πατέρας της
ΔΙΕΘΝΗ

Θλίψη για 11χρονη Ιρανή: Σκοτώθηκε σε επίθεση με drone από το Ιράν - Συγκλονίζει ο πατέρας της

 07.03.2026 - 19:29
07.03.2026 - 19:29

Θλίψη σκόρπισε στο Κουβέιτ ο θάνατος της 11χρονης Έλενα Αμπντουλάχ Χουσεΐν από θραύσματα drone που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του μικρού εμιράτου την Τετάρτη, 4 Μαρτίου. Η ιρανικής καταγωγής άτυχη 11χρονη κοιμόταν στο δωμάτιό της όταν βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ η μικρότερη αδελφή της η οποία βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Έλενα υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

O πατέρας της 11χρονης Αμπντουλάχ Χουσεΐν δήλωσε στα τοπικά μέσα και στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως η κόρη του τον πήρε τηλέφωνο στη δουλειά δύο ώρες πριν τον τραγικό θάνατό της και του είπε: «Μπαμπά, έφαγα δείπνο και πάω για ύπνο... Σ' αγαπώ». «Ήταν σαν να προσπαθούσε να πει αντίο», ανέφερε συντετριμμένος ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού και πρόσθεσε πως η κόρη του ήταν «ευλογία από τον θεό». Στην κηδεία της 11χρονης παρέστησαν εκατοντάδες άνθρωποι για να συλλυπηθούν την οικογένεια αλλά και συμμαθητές της ντυμένοι στα λευκά. Η νεαρή μαθήτρια είχε γεννηθεί στο Κουβέιτ και η οικογένεια ανήκει στη μεγάλη κοινότητα των Ιρανών που έχει εγκατασταθεί στο εμιράτο.

Από την ημέρα της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και την εκστρατεία αντιποίνων τους καθεστώτος σε χώρες του Κόλπου, η οικογένεια της 11χρονης είχε βρει καταφύγιο στο υπόγειο του κτηρίου όπου διέμενε στην Πόλη του Κουβέιτ. Όμως, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, καθώς οι βομβαρδισμοί περιορίστηκαν, η οικογένεια επέστρεψε στο διαμέρισμά της. Τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης θραύσματα από ιρανικό drone χτύπησαν την οροφή του υπνοδωματίου της 11χρονης Έλενα με αποτέλεσμα η μικρή Ιρανή να βρει τραγικό θάνατο. Οι διασώστες που έφτασαν στον χώρο προσπάθησαν να επαναφέρουν την 11χρονη στη ζωή αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Από την έναρξη του πολέμου στις χώρες του Κόλπου έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άτομα εκ των οποίων τα οκτώ στο Κουβέιτ. Ειδικότερα, στο Κουβέιτ σκοτώθηκαν έξι Αμερικανοί στρατιώτες και δύο πολίτες. Η 11χρονη Ιρανή είναι η μία από αυτούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο Κουβέιτ από τότε που η Ουάσινγκτον υποστήριξε την χώρα του Κόλπου μετά την εισβολή του Ιράκ τον Αύγουστο του 1990.

Ο θείος της Έλενας, Μοχάμεντ Χουσεΐν Αμπντουλάχ Νία, δήλωσε στο AFP ότι η οικογένεια ήταν ακόμα σε σοκ και δεν είχε καταφέρει να πει τα νέα στη μικρότερη αδερφή της. «Το σοκ είναι τεράστιο... η μητέρα της και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας κλαίνε συνεχώς», ανέφερε.

Πηγή: protothema.gr

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

