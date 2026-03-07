Themasports lifenewscy
Κυκλοφόρησε νέο συλλεκτικό 2ευρω και 5ευρω σε κέρμα - Φωτογραφία

 07.03.2026 - 19:52
Μια επετειακή πρωτοβουλία για τα 200 χρόνια από τη Έξοδο του Μεσολογγίου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από τη θρυλική Έξοδο του Μεσολογγίου, η ιστορική αυτή στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης τιμάται με σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ που εντάσσονται στο Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ επιμελημένης κοπής (Proof), αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ σε συσκευασία κάρτας blister και σε ποιότητα τυπώσης λαμπρή, ακυκλοφόρητη καθώς και Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 5€ σε συσκευασία τριπτύχου εντύπου blister.

Με τα νομίσματα αυτά τιμάται επίσης ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, που θεωρείται πατέρας της ελληνικής δημοσιογραφίας και έπεσε ηρωικά κατά την Έξοδο, ενταγμένο στη σειρά «Φιλέλληνες», αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης και τη στήριξη που προσέφερε στην Ελλάδα το φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης. Τα νομίσματα θα παρουσιαστούν στο κοινό στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας, του ηρωισμού και της αυτοθυσίας που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι.

Πηγή: dnews.gr

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

