Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη

 07.03.2026 - 19:10
Τι πρέπει να αποφεύγουμε όταν ακουστεί σειρήνα ή έκρηξη;

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο πανικός και η περιέργεια συχνά οδηγούν τους ανθρώπους σε κινήσεις που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αντί να τους προστατεύσουν.

Υπάρχουν τρία συνηθισμένα λάθη, σύμφωνα με το ChatGPT  που κάνουν πολλοί τη στιγμή που ακούγεται μια σειρήνα ή μια ισχυρή έκρηξη, τα οποία οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να αποφεύγονται, καθώς μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τον πολίτη όσο και τους γύρω του.

Με αφορμή τα γεγονότα που εκτυλίσσονται το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή και τις αυξημένες ανησυχίες που επικρατούν ευρύτερα στην περιοχή, είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν πώς να αντιδρούν σωστά και ποια λάθη πρέπει να αποφεύγουν σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή.

 

  1. Να βγεις έξω για να δεις τι γίνεται

Πολλοί βγαίνουν στο μπαλκόνι ή στον δρόμο από περιέργεια.

Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί:

-μπορεί να υπάρξουν δεύτερες εκρήξεις

-υπάρχει κίνδυνος από θραύσματα ή τζάμια

Καλύτερο:

Μπες μέσα στο πιο ασφαλές σημείο του σπιτιού, μακριά από παράθυρα.

 

  1. Να χρησιμοποιείς συνεχώς το κινητό

Σε μεγάλες κρίσεις τα δίκτυα φορτώνονται πολύ γρήγορα.

Αν όλοι κάνουν κλήσεις:

-το δίκτυο πέφτει

-δυσκολεύονται τα ασθενοφόρα και οι αρχές.

Καλύτερο:

στείλε ένα σύντομο μήνυμα (SMS ή app) ότι είσαι καλά.

 

3.Να οδηγείς χωρίς λόγο

Πολλοί προσπαθούν να φύγουν με το αυτοκίνητο.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει:

-μποτιλιάρισμα

-δυσκολία για ασθενοφόρα και πυροσβεστική

Καλύτερο:

-μείνε εκεί που είσαι μέχρι να δοθούν οδηγίες.

 

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

