Μπύρα και καλό φαγητό: Μία από τις καλύτερες γαστρομπυραρίες της Κύπρου ανοίγει και πάλι τις πόρτες της - Δείτε ημερομηνία

Ο λόγος για το Malthouse Beer n' Food στον Πρωταρά που ανοίγει ξανά τις πόρτες του τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη σεζόν γεμάτης παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό και τη χαλαρή ατμόσφαιρα που το έχει αναγάγει σε αγαπημένο σημείο συνάντησης.

Ένας χώρος που καταγράφει μία σταθερή πορεία επιτυχίας και ανόδου -διανύει φέτος τη 14η σεζόν του-, ξεχωρίζοντας για τα γευστικά και ποιοτικά πιάτα του που έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις των εγχώριων και ξένων επισκεπτών του Πρωταρά όλο και περισσότερο κάθε χρόνο.

Με το γνώριμο σκηνικό, τις πολλές επιλογές σε μπύρες και το comfort food που ταιριάζει ιδανικά με την παρέα, το Malthouse επιστρέφει για να μας θυμίσει γιατί οι βραδιές εκεί έχουν πάντα τη δική τους ξεχωριστή ενέργεια.

Μαζέψτε λοιπόν την παρέα σας, ανοίξτε την όρεξή σας και ετοιμαστείτε για τις πρώτες «προπόσεις» της σεζόν.

(23831054) Πρωταρά 16, Παραλίμνι 5296.

Website: https://malthousebnf.com/

Facebook: MalthouseBnF

Instagram: malthousebnf

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus