Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

 07.03.2026 - 15:02
Έκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

Ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους έξι (6) κιλών και 722 γραμμαρίων, εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό πακέτο και κατασχέθηκε από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).

Η ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την ΥΚΑΝ, προς εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, μετά από διεθνή συνεργασία με τις Αρχές άλλης χώρας, από την οποία αφίχθηκε στην Κύπρο το πακέτο, καθώς και σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου.

Το πακέτο εντοπίστηκε στις 25 Φεβρουαρίου και από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι περιείχε έξι πλαστικές συσκευασίες, με κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους έξι κιλών και 722 γραμμαρίων.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τις σειρήνες στο Ακρωτήρι μέχρι τις πολιτικές συμμαχίες και τα κρούσματα - Όσα μας «σημάδεψαν» αυτή την εβδομάδα
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος
Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»
Μήνυση κατά πασίγνωστου ποδοσφαιριστή - Μαγείρισσα καταγγέλλει ότι δούλευε έως και 16 ώρες την ημέρα στην έπαυλή του
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Πώς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Αύριο η συνάντηση ΠτΔ με κτηνοτρόφους - Από τη Γερμανία παραγγέλθηκαν τα εμβόλια των χοίρων

 07.03.2026 - 14:54
Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

  •  07.03.2026 - 07:15
ΠτΔ: Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας

ΠτΔ: Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας

  •  07.03.2026 - 13:30
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

  •  07.03.2026 - 12:56
Θα καθυστερήσει «ο Δράκος» να φτάσει στην Κύπρο - Ποιος ο λόγος

Θα καθυστερήσει «ο Δράκος» να φτάσει στην Κύπρο - Ποιος ο λόγος

  •  07.03.2026 - 14:39
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Πώς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Πώς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν

  •  07.03.2026 - 14:30
Αφθώδης πυρετός: Αύριο η συνάντηση ΠτΔ με κτηνοτρόφους - Από τη Γερμανία παραγγέλθηκαν τα εμβόλια των χοίρων

Αφθώδης πυρετός: Αύριο η συνάντηση ΠτΔ με κτηνοτρόφους - Από τη Γερμανία παραγγέλθηκαν τα εμβόλια των χοίρων

  •  07.03.2026 - 14:54
Έκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

Έκρυψαν σε ταχυδρομικό πακέτο 6 κιλά κάνναβης αλλά τους «τσάκωσε» η ΥΚΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

  •  07.03.2026 - 15:02
Μήνυση κατά πασίγνωστου ποδοσφαιριστή - Μαγείρισσα καταγγέλλει ότι δούλευε έως και 16 ώρες την ημέρα στην έπαυλή του

Μήνυση κατά πασίγνωστου ποδοσφαιριστή - Μαγείρισσα καταγγέλλει ότι δούλευε έως και 16 ώρες την ημέρα στην έπαυλή του

  •  07.03.2026 - 14:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα