Επαναπατρίζονται από το Ντουμπάι απόψε 170 πολίτες, ανάμεσά τους και 2 βρέφη - Σε 24ωρη βάση το κέντρο διαχείρισης κρίσεως
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επαναπατρίζονται από το Ντουμπάι απόψε 170 πολίτες, ανάμεσά τους και 2 βρέφη - Σε 24ωρη βάση το κέντρο διαχείρισης κρίσεως

 07.03.2026 - 15:56
Επαναπατρίζονται από το Ντουμπάι απόψε 170 πολίτες, ανάμεσά τους και 2 βρέφη - Σε 24ωρη βάση το κέντρο διαχείρισης κρίσεως

Για τετάρτη ημέρα συνεχίζονται το Σάββατο οι επαναπατρισμοί Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Απόψε αναμένεται να προσγειωθεί στις 20:05 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» ακόμα μια πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι της Cyprus Airways, μεταφέροντας 170 πολίτες, περιλαμβανομένων 2 βρεφών.

Μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί 805 Κύπριοι, εκ των οποίων οι 781 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν ακόμη δυο πτήσεις από το Ντουμπάι όπου μεταφέρθηκαν στην Κύπρο 293 πολίτες.

Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που ναύλωσε εμπορικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό πολιτών με το κόστος να καλύπτεται εξολοκλήρου από το κράτος, ενώ λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως κέντρο διαχείρισης κρίσεως.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι την επιστροφή όλων των συμπατριωτών μας που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες, διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

