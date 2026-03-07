Στη γειτονιά των αγγέλων η Ευτυχία Αγγελοδήμου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Η Ευτυχία έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαρτίου σε ηλικία 93 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία της θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στην Βυζακιά, την Κυριακή 08 Μαρτίου 2026, ώρα 14:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Μιχάλης και Έλλη Θεμιστοκλέους

Ανδρέας και Νίκη Αγγελοδήμου

Εύρος και Βέρα Αγγελοδήμου

Μαρία Χατζηγιακουμή

Λένας Θεμιστοκλέους

Εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.