Στη γειτονιά των αγγέλων η Ευτυχία Αγγελοδήμου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Live: Απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη – «Aναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε» - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος
Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου. Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω: