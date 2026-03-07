Τα 5 πράγματα που πρέπει να έχετε αποθηκευμένα στο κινητό σας για ώρα ανάγκης

Δεν χρειάζονται πολλές. Αλλά μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

1. Βασικοί αριθμοί επικοινωνίας

Παρότι πολλοί αριθμοί βρίσκονται ήδη στις επαφές μας, είναι χρήσιμο να έχουμε σε εμφανές σημείο — ή σε «αγαπημένες» επαφές — μερικούς βασικούς αριθμούς:

στενούς συγγενείς

γιατρό

άτομο εμπιστοσύνης για επείγουσα επικοινωνία

Σε πολλές περιπτώσεις, τα κινητά επιτρέπουν και την εμφάνιση επαφών έκτακτης ανάγκης ακόμη και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.

2. Φωτογραφίες βασικών εγγράφων

Μια φωτογραφία στο κινητό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρειάζεται να ανακτήσουμε γρήγορα στοιχεία.

Χρήσιμο είναι να υπάρχουν αποθηκευμένα:

ταυτότητα ή διαβατήριο

ασφαλιστικά στοιχεία

βασικά στοιχεία οχημάτων

Δεν αντικαθιστούν τα πρωτότυπα έγγραφα, αλλά μπορούν να βοηθήσουν όταν χρειάζεται άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες.

3. Ιατρικές πληροφορίες

Σε αρκετά κινητά υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης βασικών ιατρικών στοιχείων.

Για παράδειγμα:

αλλεργίες

χρόνια νοσήματα

ομάδα αίματος

φάρμακα που λαμβάνονται τακτικά

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και από την οθόνη κλειδώματος σε περίπτωση ανάγκης.

4. Offline χάρτες

Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή σε περίπτωση προσωρινής διακοπής δικτύου, οι offline χάρτες μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμοι.

Πολλές εφαρμογές πλοήγησης επιτρέπουν την αποθήκευση χαρτών στο κινητό, ώστε να λειτουργούν ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

5. Ένα μικρό αρχείο βασικών πληροφοριών

Μια απλή σημείωση στο κινητό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που συχνά ξεχνάμε:

αριθμούς συμβολαίων

στοιχεία ασφάλισης

βασικά τηλέφωνα υπηρεσιών

Το αρχείο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μικρό «ψηφιακό σημειωματάριο» για καταστάσεις όπου χρειάζεται γρήγορη αναφορά.

Το κινητό τηλέφωνο είναι σήμερα το πιο άμεσο εργαλείο που έχουμε μαζί μας. Λίγη οργάνωση στις πληροφορίες που περιέχει μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε στιγμές όπου η γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα κάνει τη διαφορά. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος — αλλά αξίζει να το κάνουμε πριν το χρειαστούμε.

Πηγή: naftemporiki.gr