Αφθώδης Πυρετός: Κτηνοτρόφοι παρεμπόδισαν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στις θανατώσεις ζώων - Ανάγκη ανασχεδιασμού

Όπως αναφέρεται, η κατάσταση που δημιουργήθηκε καθιστά αναγκαίο τον ανασχεδιασμό των συνεργείων που επιχειρούν στο πεδίο.

Την ίδια ώρα, αναφέρουν οι πηγές, το Υπουργείο Γεωργίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει υποβάλει αίτημα για τερματισμό των μαζικών θανατώσεων και εξέταση πιθανών προσαρμογών στη διαχείριση της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει διαφοροποίηση στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω της σοβαρότητας και της υψηλής μεταδοτικότητας της νόσου, ενώ οι προσπάθειες για αντιμετώπιση της κατάστασης συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ