ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

 07.03.2026 - 19:02
Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

Τον τερματισμό της θανάτωσης των υγιών ζώων που δεν έχουν τον αφθώδη πυρετό και καθολικό εμβολιασμό όλων των ζώων, θα ζητήσουν αύριο Κυριακή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, οι Αγροτικές Οργανώσεις, οι οποίες το απόγευμα είχαν συνάντηση στην Αραδίππου με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι προεξήγγειλαν κινητοποιήσεις.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Τάσος Γιαπάνης είπε πως μετά από πρωτοβουλία των Αγροτικών Οργανώσεων και όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, χοιροτρόφων, αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και ομάδων παραγωγών που επηρεάζονται από τον αφθώδη πυρετό, έγινε το απόγευμα αυτή η κρίσιμη συνάντηση.

«Έχουμε αποδεχθεί την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας να παρευρεθούμε αύριο στο Προεδρικό για να δούμε τι γίνεται με το θέμα του αφθώδη πυρετού» είπε.

Πρόσθεσε πως βασικό αίτημα μας είναι όπως σταματήσουν η θανάτωση και οι δολοφονίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στον ζωϊκό πληθυσμό. Παράλληλα, ανέφερε, στην αυριανή συνάντηση που θα παρευρεθούν όλες οι Αγροτικές Οργανώσεις θα ζητήσουν όπως αυτή η πολιτική της ολικής θανάτωσης των ζώων να σταματήσει άμεσα και, α δια παντός.

«Ζητούμε όπως γίνει καθολικός εμβολιασμός όλων των ζώων παγκύπρια και θανάτωση των ζώων να γίνεται μόνο σε όσα έχουν κλινικά συμπτώματα. Ακόμα να εξαγγείλουμε από τώρα πως σε περίπτωση που τα αιτήματα μας δεν ικανοποιηθούν, αύριο θα γίνει μια προσωρινή διαμαρτυρία και από τη Δευτέρα θα είμαστε καθημερινά στους δρόμους μέχρι τη δικαίωση των αιτημάτων μας», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Γιαπάνης «ευελπιστούμε ότι αύριο θα βγει άσπρος καπνός από το Προεδρικό».

Εξάλλου ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας ανέφερε ότι είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο αφθώδης πυρετός ήρθε και θα μείνει στη Κύπρο.

Πρόσθεσε πως η Τουρκία απ’ όπου μεταφέρθηκε αυτός ο ιός στα κατεχόμενα, εφαρμόζει μια πολιτική που είναι να καταπολεμά τον αφθώδη πυρετό με εμβολιασμό.

«Από τη στιγμή που η Κύπρος είναι ημικατεχόμενη και διοχετεύονται ζώα και ζωοτροφές από την Τουρκία, θα έχουμε τον αφθώδη πυρετό συνεχώς» είπε.

Γι’αυτό, συνέχισε «η κυβέρνηση μας, εφ’ όσον τεκμηριώσει επιστημονικά αυτό που έχουμε διαπιστώσει, θα πρέπει να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξαίρεση και από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να γίνει εμβολισμός».

Ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση σε όλους αυτούς που θανατώνουν τα ζώα, να σταματήσουν να θανατώνουν κάποια ζώα με τις σμίλες.

«Αυτή η καταγγελία είναι απαράδεκτη, κατανοούμε τη πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά σεβασμός στα ζώα», είπε.

Κληθείς να εξηγήσει την καταγγελία, ο κ. Χάμπας είπε ότι «κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης δύο κτηνοτρόφοι μας ενημέρωσαν ότι ένα ζώο το οποίο δεν πήρε αρκετή δόση φαρμάκου για να πεθάνει, το σκότωναν με τη σμίλα. Αυτό εάν αληθεύει είναι απαράδεκτο» σημείωσε.

Εξάλλου ο Λάμπρος Αχιλλέως Πρόεδρος του Ευρωαγροτικού ανέφερε πως «κάνουμε έκκληση προς τον Πρόεδρο να συμπεριφερθεί πατριωτικά. Δεν μπορεί να εξαλείψει την κτηνοτροφία για να εξαλείψει τον ιό».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Παπαπέτρου Πρόεδρος της ΠΕΚ ανέφερε πως «δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε την κατοχή ούτε την εισβολή που έχουμε στην Κύπρο. Γι’αυτό οι αποφάσεις της κυβέρνησης μας, όσον αφορά το θέμα του αφθώδους πυρετού πρέπει να λαμβάνονται μόνο για τα συμφέροντα της Κύπρου» είπε.

Πάνω απ΄όλα, σημείωσε «είναι ο τόπος μας και όχι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

