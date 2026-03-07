Themasports lifenewscy
VIDEO: Τρέχουν να γεμίσουν το σακίδιο: Αυτά εξαφανίστηκαν από τα ράφια – Ζήτησαν μέχρι και όπλα

 07.03.2026 - 20:55
Με λίστες όπως αυτές των υπεραγορών επισκέπτονται τα καταστήματα κυνηγετικών ειδών οι πολίτες ώστε να ετοιμάσουν το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, μετά τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή και όλα όσα ξεκίνησαν να επηρεάζουν το νησί μας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του alpha, και τον υπεύθυνο καταστήματος που επισκέφθηκαν «ο κόσμος δεν ετοίμασε ποτέ κάτι ανάλογο, σκέφτηκαν όλοι ότι ίσως ήρθε η ώρα»

«Ο κόσμος παίρνει κυρίως σετ πρώτων βοηθειών, φαναράκι και πολυεργαλείο», ενώ οι τροφές μακράς διάρκειας και το νερό είναι αυτά που εξαντλήθηκαν πρώτα.

Οι εργαζόμενοι σημείωσαν ότι μέχρι και τα χάπια φιλτραρίσματος του νερού έλειψαν, ενώ μεγάλη ζήτηση υπάρχει και στις μπαταρίες και τους φορητούς φορτιστές.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αλεξάνδρου ερωτηθείς εάν υπήρξαν και πελάτες που ζήτησαν κάτι παράξενο λόγω του πολέμου που βρίσκεται στην περιοχή ο ίδιος απάντησε ότι «ορισμένοι εξοπλίστηκαν με οπλισμό»

Δείτε το απόσπασμα:

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

