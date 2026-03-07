VIDEO: Τρέχουν να γεμίσουν το σακίδιο: Αυτά εξαφανίστηκαν από τα ράφια – Ζήτησαν μέχρι και όπλα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του alpha, και τον υπεύθυνο καταστήματος που επισκέφθηκαν «ο κόσμος δεν ετοίμασε ποτέ κάτι ανάλογο, σκέφτηκαν όλοι ότι ίσως ήρθε η ώρα»

«Ο κόσμος παίρνει κυρίως σετ πρώτων βοηθειών, φαναράκι και πολυεργαλείο», ενώ οι τροφές μακράς διάρκειας και το νερό είναι αυτά που εξαντλήθηκαν πρώτα.

Οι εργαζόμενοι σημείωσαν ότι μέχρι και τα χάπια φιλτραρίσματος του νερού έλειψαν, ενώ μεγάλη ζήτηση υπάρχει και στις μπαταρίες και τους φορητούς φορτιστές.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αλεξάνδρου ερωτηθείς εάν υπήρξαν και πελάτες που ζήτησαν κάτι παράξενο λόγω του πολέμου που βρίσκεται στην περιοχή ο ίδιος απάντησε ότι «ορισμένοι εξοπλίστηκαν με οπλισμό»

Δείτε το απόσπασμα: