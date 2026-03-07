Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠώς θα καταλάβετε ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής – H κίνηση που τον προδίδει
ΥΓΕΙΑ

Πώς θα καταλάβετε ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής – H κίνηση που τον προδίδει

 07.03.2026 - 21:28
Πώς θα καταλάβετε ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής – H κίνηση που τον προδίδει

Ένα άγγιγμα του χεριού, ένα σφίξιμο στον ώμο: μια κίνηση παρηγοριάς που για πολλούς μπορεί να λειτουργήσει καταπραϋντικά. Ή μήπως όχι; Σύμφωνα με επιστήμονες από τη Νέα Υόρκη, οι χειρονομίες αυτές δεν έχουν πάντα αθώες προθέσεις, ειδικά εάν προέρχονται από το ταίρι μας.

Όπως υποστηρίζουν, ο απώτερος σκοπός τους είναι να μας χειραγωγήσουν. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας χρησιμοποιούν την αφή ως μέσο χειραγώγησης: «Μια τέτοια πράξη μπορεί να αυξήσει την αντίληψη της ιδιοκτησίας και να ενισχύσει το αίσθημα της υποταγής» προειδοποιούν.

Εν ολίγοις, σύμφωνα με τους ερευνητές, αν ο σύντροφός μας προσπαθήσει να μας αγκαλιάσει ή να κρατήσει το χέρι, τον ώμο και το πίσω μέρος του κεφαλιού κατά τη διάρκεια μιας λεκτικής αντιπαράθεσης, μπορεί να είναι ψυχοπαθής ή ναρκισσιστής που προσπαθεί να επιβληθεί.

«Δεν είναι όλες οι σωματικές μορφές έκφρασης καλοπροαίρετες. Μπορούν στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του εαυτού τους αλλά σε βάρος του συντρόφου τους» σημειώνει ο συγγραφέας της μελέτης, Richard Mattson, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Binghamton. «Αυτό που εξετάσαμε είναι η χειραγώγηση μέσω της αφής σε συνδυασμό με την προτίμηση ενός ατόμου να μην αγγίζεται», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Η μελέτη

Για την έρευνά τους, που δημοσιεύτηκε στο Current Psychology, οι επιστήμονες αξιοποίησαν στοιχεία 500 φοιτητών από τα βορειοανατολικά των Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι άνω των 18 ετών και σε σχέση. Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο άνετα αισθάνονται όταν τους αγγίζουν, το βαθμό στον οποίο θα απέφευγαν την επαφή λόγω δυσφορίας και τη χρήση της επαφής με τρόπους που δεν είναι ευεργετικοί για το άλλο άτομο.

Συμπλήρωσαν επίσης ερωτηματολόγια που αξιολόγησαν το επίπεδο των τριών χαρακτηριστικών της λεγόμενης «Σκοτεινής Τριάδας»: ψυχοπάθεια, ναρκισσισμός και μακιαβελισμός.

Διαπίστωσαν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες με χαρακτηριστικά προσωπικότητας της Σκοτεινής Τριάδας είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν την επαφή για να χειραγωγήσουν τον σύντροφό τους σε μια σχέση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα διέφεραν ανάλογα με το φύλο:

Οι άντρες που ήταν ανήσυχοι για την κατάσταση της σχέσης τους ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τη σωματική επαφή, ως μέσο επιβεβαίωσης από τις συντρόφους τους.

Οι γυναίκες που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά της Σκοτεινής Τριάδας ένιωθαν μεγαλύτερη δυσφορία όταν τις άγγιζαν, αλλά ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν την αφή ως μέσο χειραγώγησης.
Οι γυναίκες με υψηλό «άγχος προσκόλλησης» (που φοβούνται την εγκατάλειψη) έδειξαν μεγαλύτερη αποστροφή στην αφή.

Τα χαρακτηριστικά της Σκοτεινής Τριάδας συσχετίζονται με δυσκολίες στις ερωτικές σχέσεις, όπως συχνότερες διαμάχες, ακόμη και χρήση βίας.

Η εξήγηση των ευρημάτων

«Για τους άνδρες με άγχος προσκόλλησης, το άγγιγμα χρησιμοποιείται για να τους καθησυχάσει ή να τους προστατεύσει», υποθέτει η ερευνητική ομάδα. «Για παράδειγμα, μπορεί να επιβάλλουν τη φυσική τους παρουσία για να υπενθυμίσουν στον εαυτό τους τη σύνδεσή τους με τη σύντροφό τους, ως αντίδραση σε συναισθήματα όπως η ζήλια» εξηγούν οι ειδικοί.

Για τις γυναίκες, η αφή μπορεί να χρησιμεύσει ως μέθοδος «ενίσχυσης της διαπροσωπικής δύναμης» εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των σχέσεων.

«Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεκτίμησης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των προσανατολισμών προσκόλλησης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιείται η αφή στις ερωτικές σχέσεις», αναφέρουν οι συγγραφείς. «Το ενδιαφέρον για αυτόν τον τομέα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά μπορεί να είναι κρίσιμο για την παροχή μιας συνολικής κατανόησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αφή στις σχέσεις» καταλήγουν.

Συμπέρασμα

Η έρευνα δείχνει ότι η αφή δεν είναι πάντα ένδειξη στοργής· μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο ελέγχου, ιδιαίτερα από άτομα με σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Η επίγνωση των προθέσεων πίσω από τέτοιες χειρονομίες είναι σημαντική για τη διατήρηση υγιών και ισότιμων σχέσεων.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τις σειρήνες στο Ακρωτήρι μέχρι τις πολιτικές συμμαχίες και τα κρούσματα - Όσα μας «σημάδεψαν» αυτή την εβδομάδα
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος
Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»
Μήνυση κατά πασίγνωστου ποδοσφαιριστή - Μαγείρισσα καταγγέλλει ότι δούλευε έως και 16 ώρες την ημέρα στην έπαυλή του
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Πώς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης μετά από επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Τρέχουν να γεμίσουν το σακίδιο: Αυτά εξαφανίστηκαν από τα ράφια – Ζήτησαν μέχρι και όπλα

 07.03.2026 - 20:55
Επόμενο άρθρο

«Η στιγμή της αλήθειας είναι κοντά, από εσάς εξαρτάται» - Διάγγελμα Νετανιάχου προς τον ιρανικό λαό

 07.03.2026 - 22:00
Live: Κύμα επιθέσεων από Ιράν και Λίβανο στο Ισραήλ, χτυπήματα σε χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Live: Κύμα επιθέσεων από Ιράν και Λίβανο στο Ισραήλ, χτυπήματα σε χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Κύμα επιθέσεων από Ιράν και Λίβανο στο Ισραήλ, χτυπήματα σε χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Live: Κύμα επιθέσεων από Ιράν και Λίβανο στο Ισραήλ, χτυπήματα σε χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

  •  07.03.2026 - 07:15
«Η στιγμή της αλήθειας είναι κοντά, από εσάς εξαρτάται» - Διάγγελμα Νετανιάχου προς τον ιρανικό λαό

«Η στιγμή της αλήθειας είναι κοντά, από εσάς εξαρτάται» - Διάγγελμα Νετανιάχου προς τον ιρανικό λαό

  •  07.03.2026 - 22:00
Θρήνος για τον νεκρό δύτη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 67χρονου - Διερευνά τα αίτια θανάτου η Αστυνομία

Θρήνος για τον νεκρό δύτη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 67χρονου - Διερευνά τα αίτια θανάτου η Αστυνομία

  •  07.03.2026 - 15:34
Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

Επεκτείνονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα μέτρα ασφαλείας στο Ακρωτήρι – Ποιος ο λόγος

  •  07.03.2026 - 17:39
Θλίψη για 11χρονη Ιρανή: Σκοτώθηκε σε επίθεση με drone από το Ιράν - Συγκλονίζει ο πατέρας της

Θλίψη για 11χρονη Ιρανή: Σκοτώθηκε σε επίθεση με drone από το Ιράν - Συγκλονίζει ο πατέρας της

  •  07.03.2026 - 19:29
VIDEO: Τρέχουν να γεμίσουν το σακίδιο: Αυτά εξαφανίστηκαν από τα ράφια – Ζήτησαν μέχρι και όπλα

VIDEO: Τρέχουν να γεμίσουν το σακίδιο: Αυτά εξαφανίστηκαν από τα ράφια – Ζήτησαν μέχρι και όπλα

  •  07.03.2026 - 20:55
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα 3 συχνά λάθη που κάνει κάποιος όταν ακούγεται σειρήνα ή έκρηξη

  •  07.03.2026 - 19:10
Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες ότι θανατώνουν τα ζώα με σμίλες - Τι θα ζητήσουν αύριο από τον ΠτΔ οι Αγροτικές Οργανώσεις

  •  07.03.2026 - 19:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα