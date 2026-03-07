Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Η επίθεση σε σχολείο στο Ιράν πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα

 07.03.2026 - 22:45
Η επίθεση σε ένα ιρανικό δημοτικό σχολείο στο νότιο Ιράν την περασμένη εβδομάδα ήταν «παράνομη» και πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με μια νέα έκθεση το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η επίθεση στο δημοτικό σχολείο Shajareh Tayyebeh σκότωσε περισσότερους από 170 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και πολλούς μαθητές, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένα πρόσωπο που έχει γνώση των προκαταρκτικών ευρημάτων της αμερικανικής έρευνας για την επίθεση αναφέρουν ότι φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με αμερικανικά πυρομαχικά.

Απαιτείται έρευνα για την επίθεση, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι εκεί υπήρχε ένα σχολείο γεμάτο παιδιά και δασκάλους, δήλωσε η Σοφία Τζόουνς, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ψηφιακών Ερευνών του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

 

«Οι υπεύθυνοι για μια παράνομη επίθεση πρέπει να λογοδοτήσουν, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης οποιουδήποτε είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η Τζόουνς.

Το Ιράν δημοσίευσε φωτογραφία των 168 παιδιών
Φωτογραφία που, σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν, απεικονίζει τα θύματα της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ έδωσαν στη δημοσιότητα κρατικά μέσα ενημέρωσης του καθεστώτος το Σάββατο (7/3).

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιράν, 168 παιδιά σε σχολείο έχασαν τη ζωή τους μετά τον βομβαρδισμό της πρώτης ημέρας του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

 

 


Οι αρχές της Τεχεράνης απέδωσαν την επίθεση στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνδέεται με τη γενικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Στις κηδείες των μαθητών και μαθητριών στο Ιράν επικράτησε θρήνος και οργή. Τα παιδιά ήταν μέσα στις τάξεις τους όταν έγινε το χτύπημα που σκόρπισε τον όλεθρο.

Πηγή: cnn.gr

Κύμα επιθέσεων από Ιράν και Λίβανο στο Ισραήλ, χτυπήματα σε χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Κύμα επιθέσεων από Ιράν και Λίβανο στο Ισραήλ, χτυπήματα σε χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

