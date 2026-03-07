«Η στιγμή της αλήθειας είναι κοντά, από εσάς εξαρτάται» - Διάγγελμα Νετανιάχου προς τον ιρανικό λαό

Το Ισραήλ έχει «ένα οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, λέει ο Νετανιάχου, «για να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς και να επιτρέψει την αλλαγή».

Απευθύνθηκε στα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης λέγοντας: «Είστε και εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος αφήσει τα όπλα του, δεν θα υποστεί κακό. Όποιος δεν το κάνει, θα φέρει την ευθύνη για το αίμα του».

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει».

Το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διαιρέσει το Ιράν», λέει, «προσπαθούμε να ελευθερώσουμε το Ιράν».

Τελικά όμως, «εξαρτάται από εσάς» να απελευθερώσετε το Ιράν, λέει, προβλέποντας ότι αυτό θα φέρει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους τον Δεκέμβριο: «Μπίμπι, πρέπει να εμποδίσουμε με κάθε κόστος το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», λέει ο πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τον Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του στο «συμφωνία ΗΠΑ-Ισραήλ που είναι ισχυρότερη από ποτέ».

Το Ισραήλ «στέκεται στο πλευρό» των άλλων χωρών που έχουν δεχτεί επιθέσεις από το Ιράν, λέει ο Νετανιάχου. Ισχυρίζεται ότι «πολλές χώρες» στρέφονται προς το Ισραήλ ζητώντας συνεργασία.

Ο Νετανιάχου κατακρίνει τον ΟΗΕ για τη σιωπή του ενώ οι Ιρανοί σφαγιάζονταν και στρέφει τα πυρά του προς τους δυτικούς ηγέτες για την «αδυναμία και την ατονία» τους στο να εγκαταλείψουν τον λαό του Ιράν.

Όταν ο αείμνηστος ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σφαγίαζε τους Ιρανούς, ρώτησε ρητορικά ο Νετανιάχου, «πού ήταν ο ΟΗΕ; Πού ήταν πολλά κράτη της Δύσης;» «Πολλές χώρες βλέπουν σήμερα σε ποιον μπορούν να βασιστούν», είπε ο Νετανιάχου. «Το Ισραήλ είναι ένας φάρος δύναμης και ελπίδας».

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης τη λιβανέζικη κυβέρνηση: «Είναι δική σας ευθύνη να επιβάλλετε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός [του 2024]. Είναι δική σας ευθύνη να αφοπλίσετε τη Χεζμπολάχ».

Αν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν το κάνει αυτό, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα φέρουν καταστροφή στον Λίβανο, είπε ο Νετανιάχου. «Ήρθε η ώρα και για εσάς να πάρετε τη μοίρα σας στα χέρια σας». Το Ισραήλ, σημείωσε ο Νετανιάχου, «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τις πόλεις και τους πολίτες μας».

