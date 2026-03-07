Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Τα τρία ζώδια που αφήνουν πίσω τους τη μοναξιά

 07.03.2026 - 14:00
07.03.2026 - 14:00

Επιτέλους, με την Αφροδίτη στον Κριό, η εποχή της μοναξιάς φτάνει στο τέλος της για τρία τουλάχιστον ζώδια, που βλέπουν τις πόρτες ανοιχτές μπροστά τους και ετοιμάζονται να ξαναβγούν στον αγώνα, με την ενέργεια του Κριού. Δεν θα διστάσουν ακόμα και να κάνουν την πρώτη κίνηση για μια σχέση που φαίνεται να έχει προοπτικές.

Δίδυμοι

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας κυριεύει η ντροπή. Οι άνθρωποι στη ζωή σας θέλουν να βγείτε από το καβούκι σας. Στην πραγματικότητα είναι στο χέρι σας να ελέγξετε το αίσθημα μοναξιάς που σας κυριεύει και να ξαναβρείτε τον παλιό εαυτό σας, που απολαμβάνει την κοινωνικοποιείται. Αρκεί να κάνετε την πρώτη κίνηση, είτε αυτό σημαίνει να τηλεφωνήσετε σε έναν παλιό φίλο είτε απλά να απαντήσετε θετικά σε μια πρόσκληση, για να ανοίξει ο κόσμος μπροστά σας, δίνοντας ένα τέλος στην εποχή μοναξιάς.

Ζυγός

Αν υπάρχει μία ιδανική ημέρα να συζητήσετε με το έτερον ήμισυ, είναι η σημερινή. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο συναίσθημα από το να είστε σε σχέση και ταυτόχρονα να νιώθετε μόνοι. Αυτό όμως, επιτέλους, αλλάζει. Συνειδητοποιείτε ότι δεν μπορείτε πλέον να περιμένετε να συμβεί ένα θαύμα. Και ξέρετε ότι για να γίνει πραγματικότητα μια αλλαγή, πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Σήμερα έχετε και την ψυχραιμία και την καθαρότητα της σκέψης να το κάνετε. Αρκεί να εκφράσετε ανοιχτά τα συναισθήματά σας για να νιώσετε ξανά ορατή από τον άλλο. Να συνειδητοποιήσετε ότι είναι ακόμα εκεί για εσάς και σας αγαπάει.

Ιχθύς

Σήμερα η ανάγκη να κοινωνικοποιηθείτε είναι τόσο έντονη, που σας βγάζει από το καβούκι σας. Μπορεί μέχρι χτες να αισθανόσασταν ότι δεν θέλατε να έχετε πάρε-δώσε με άλλους, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει. Ναι, δεν θέλετε να δείχνετε ευάλωτοι, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν δεν προσπαθήσετε να βγείτε έξω, δεν θα υποχωρήσει αυτό το αίσθημα μοναξιάς που έχει αρχίσει να γίνεται ανυπόφορο. Σήμερα λοιπόν είναι η μεγάλη μέρα σας. Ετοιμαστείτε να νιώσετε ξανά την αγάπη και την αποδοχή.

ΠΗΓΗ: marieclaire

