Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Προσοχή σε όσους ζητούν τραπεζικά στοιχεία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Προσοχή σε όσους ζητούν τραπεζικά στοιχεία

 07.03.2026 - 14:30
Απάτη με «αστυνομικούς» μέσω βιντεοκλήσης – Προσοχή σε όσους ζητούν τραπεζικά στοιχεία

Η Αστυνομία συστήνει εκ νέου προσοχή στο κοινό, σε σχέση με απάτη από πρόσωπα που παριστάνουν την Αστυνομία και μέσω βιντεοκλήσεων, αποσκοπούν να αποσπάσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Οι δράστες επικοινωνούν με πολίτες με βιντεοκλήσεις, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής επικοινωνίας και ισχυρίζονται ότι είναι αστυνομικοί, έχοντας το λογότυπο της Αστυνομίας στο εικονίδιο του προφίλ τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας, ώστε να είναι πειστικοί για την αυθεντικότητα των ισχυρισμών τους.

Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, οι δράστες καλούν τους πολίτες να τους αναφέρουν προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και καρτών τους.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτόν τον τρόπο. Το κοινό καλείται όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αφού σκοπός των δραστών είναι η απόσπαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ως μέτρα προστασίας, συστήνεται όπως οι πολίτες αποφεύγουν να ανταποκρίνονται στις οδηγίες που λαμβάνουν από τους δράστες της απάτης και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία τους και κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς και άλλους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς.

Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν εξαπατηθεί και έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους σε ύποπτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια τέτοιας επικοινωνίας, προτρέπονται όπως ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο διατηρούν λογαριασμό, για αποτροπή κλοπής των χρημάτων τους.

 

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Live: Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά, λέει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

