Καλομοίρα: Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης για τα γενέθλιά της και το δημόσιο «Σ’ αγαπώ»

Πόλωση χωρίς φρένα ενόψει βουλευτικών: Ψηφοδέλτια υπό πίεση, συγκρούσεις προσώπων και νευρικότητα στα κόμματα
Σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και αυξημένη καχυποψία, τα κόμματα εισέρχονται στην τελική ευθεία προς τις βουλευτικές εκλογές με εμφανή σημάδια πίεσης. Η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων, αντί να λειτουργεί ως οργανωτικό ορόσημο, εξελίσσεται σε πεδίο πολιτικών ισορροπιών, προσωπικών στρατηγικών και δημόσιων συγκρούσεων, αποτυπώνοντας το κλίμα πόλωσης, που διαμορφώνεται όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, της 24ης Μαΐου.