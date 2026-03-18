Κυβερνητική πηγή: Η αλληλεγγύη προς την Κύπρο γίνεται «πυξίδα» για το μέλλον

 18.03.2026 - 23:15
'Εμπρακτη πράξη αλληλεγγύης η συνδρομή προς Κύπρο και η αλληλεγγύη τονίζει ανώτερη κυβερνητική πηγή, μετά τη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Έκανε επίσης λόγο για βήματα προς την Τουρκία και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να εφαρμοσθούν τα συμφωνηθέντα για την πρόληψη του αφθώδους πυρετού.

Τα βήματα αυτά, τονίζει η πηγή, θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να μην επανέλθει ο ιός, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα, η Τουρκία έχει τον πιο υψηλό ρυθμό αύξησης κρουσμάτων.

Όσον αφορά τα μέτρα, αυτά δεν θα αφορούν κρατικές ενισχύσεις, αλλά συγχρηματοδότηση από την πλευρά της Κομισιόν για να αντιμετωπιστούν όλα τα στάδια της νόσου, ξεκινώντας από την εμβολιασμό, και περνώντας στη θανάτωση των προσβεβλημένων κοπαδιών, αλλά και την επαναδραστηριοποίηση του κλάδου.

Το άρθρο 42,7 και η αλληλεγγύη ΚΜ

Σχετικά με τη μη ενεργοποίηση του Άρθρου 42,7 της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, τονίζεται ότι αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί, και εάν κριθεί ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί, πρέπει να αποσαφηνιστεί και καθοριστεί συγκεκριμένος μηχανισμός που να προβλέπει τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση μέσα από την άμεση ενεργοποίηση βημάτων.

Η συνδρομή στην Κύπρο προέκυψε κατόπιν επαφών σε διμερές επίπεδο μεταξύ της Κύπρου και των κρατών μελών που συνέδραμαν. Κρίθηκε ως πολυ θετική η ανταπόκριση και η ταχύτητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης.  

Τονίζεται ωστόσο ότι με αφορμή την τωρινή εμπειρία την κρίσης, μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση, η προεργασία με έναν μηχανισμό, ένα σχέδιο, ώστε να είναι έτοιμη η απόκριση σε ό,τι χρειάζεται το κάθε κράτος μέλος.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανταποκρίθηκε στα παραπάνω πάρα πολύ θετικά και επισημάνθηκε ο καθοριστικός της ρόλος στην αλληλεγγύη στην πράξη.

