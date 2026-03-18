«Χάθηκαν πάνω από €1 δισ. τον χρόνο»: Τι λέει Ρώσος Πρέσβης για τον τουρισμό στην Κύπρο

«Τους τουρίστες από τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζουν να τους περιμένουν με ανυπομονησία στην Κύπρο», είπε ο κ. Ζιάζικοφ, σημειώνοντας ότι έτσι σκέφτονται «οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών και της βιομηχανίας αναψυχής», που επιθυμούν ειλικρινά την επιστροφή μιας μεγάλης ροής Ρώσων τουριστών.

«Τόσο οι αυτόχθονες Κύπριοι, όσο και περισσότεροι από 150.000 συμπατριώτες μας, που ζουν στο νησί, ελπίζουν ειλικρινά ότι σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα θα επαναληφθούν απευθείας πτήσεις μεταξύ της Κύπρου και ρωσικών πόλεων και μαζί τους θα επιστρέψει στο νησί μια εντατική ροή Ρώσων τουριστών», είπε στο ΤΑΣΣ ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Κύπρο.

Ο Ρώσος Πρεσβευτής πρόσθεσε ότι ακόμη και υπό τις σημερινές συνθήκες, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, «το νησί εξακολουθεί να είναι ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους Ρώσους πολίτες και προσελκύει έναν αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών από τη χώρα μας».

Αυτό αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία, που επικαλέστηκε, σύμφωνα με το ΤΑΣΣ, ο Πρέσβης Ζιαζικοφ: «Εάν 48.000 Ρώσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο για τουριστικούς σκοπούς το 2024, τότε το 2025 ήταν ήδη πάνω από 64 χιλιάδες και οι εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων προβλέπουν σαφή αύξηση του αριθμού των αφίξεων Ρώσων τουριστών στο νησί και βάσει του απολογισμού του τρέχοντος έτους».