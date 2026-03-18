Ανατροπή στην υπόθεση Φαίδωνος για τον κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό – Στο φως ιατρική έκθεση που δεν υπήρχε στον φάκελο της Αστυνομίας

Η εμφάνιση νέου τεκμηρίου, συγκεκριμένα ιατρικής έκθεσης από το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, οδήγησε τις αρχές σε επανεξέταση της υπόθεσης.

Η υπόθεση, η οποία είχε κλείσει με απόφαση να μην προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία λόγω έλλειψης επαρκούς μαρτυρίας, φαίνεται να λαμβάνει νέα τροπή μετά την αποκάλυψη του εγγράφου.

Πρόκειται για την πρωτότυπη ιατρική έκθεση από την επίσκεψη της συζύγου του Φαίδωνα Φαίδωνος στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν περιλαμβανόταν στον φάκελο της Αστυνομίας που είχε διερευνήσει αυτεπάγγελτα την υπόθεση.

Ξανανοίγει ο φάκελος της υπόθεσης

Η ιατρική έκθεση φέρει ημερομηνία 13 Μαρτίου 2017 και περιλαμβάνει την υπογραφή γιατρού, καθώς και περιγραφή της κλινικής εικόνας της γυναίκας. Στον φάκελο επισυνάπτεται επίσης η ακτινολογική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο.

Μετά τις αποκαλύψεις, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας παρέλαβαν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν διαταγής, ενώ η Νομική Υπηρεσία καλείται εκ νέου να αξιολογήσει τα δεδομένα και να αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, επιβεβαίωσε την εξέλιξη, δηλώνοντας:

«Έχουν δοθεί οδηγίες για να παραληφθεί το υλικό και να αξιολογηθεί».

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις κατά τον χρόνο που είχε καταγγελθεί.

