ΠΑΡΑ-THEMA

«Οι γάροι της Λευκωσίας»: Όχι ένας...αλλά δύο, πάρκαραν «κύριοι» σε πεζοδρόμιο και έκλεισαν το πέρασμα – Δείτε φωτογραφία

 01.02.2026 - 12:01
«Οι γάροι της Λευκωσίας»: Όχι ένας...αλλά δύο, πάρκαραν «κύριοι» σε πεζοδρόμιο και έκλεισαν το πέρασμα – Δείτε φωτογραφία

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό ασυνείδητης συμπεριφοράς που καταγράφηκε σε πολυσύχναστο δρόμο στην Κύπρο.

Πολλά είναι τα ευτράπελα που συμβαίνουν καθημερινά στους δρόμους της Κύπρου, με πολλά από αυτά να δημοσιεύονται στη σελίδα του facebook «Ο ΓΑΡΟΣ της Ημέρας».

Ένα νέο περιστατικό δημοσιεύθηκε στην εν λόγω σελίδα που δείχνει δύο αυτοκίνητα να είναι παρκαρισμένα σε πεζοδρόμιο μπροστά από τα καταστήματα κλείνοντας το πέρασμα για τους πεζούς.

Δείτε φωτογραφία:

Σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και αυξημένη καχυποψία, τα κόμματα εισέρχονται στην τελική ευθεία προς τις βουλευτικές εκλογές με εμφανή σημάδια πίεσης. Η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων, αντί να λειτουργεί ως οργανωτικό ορόσημο, εξελίσσεται σε πεδίο πολιτικών ισορροπιών, προσωπικών στρατηγικών και δημόσιων συγκρούσεων, αποτυπώνοντας το κλίμα πόλωσης, που διαμορφώνεται όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, της 24ης Μαΐου.

