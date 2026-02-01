«Οι γάροι της Λευκωσίας»: Όχι ένας...αλλά δύο, πάρκαραν «κύριοι» σε πεζοδρόμιο και έκλεισαν το πέρασμα – Δείτε φωτογραφία

Πολλά είναι τα ευτράπελα που συμβαίνουν καθημερινά στους δρόμους της Κύπρου, με πολλά από αυτά να δημοσιεύονται στη σελίδα του facebook «Ο ΓΑΡΟΣ της Ημέρας».

Ένα νέο περιστατικό δημοσιεύθηκε στην εν λόγω σελίδα που δείχνει δύο αυτοκίνητα να είναι παρκαρισμένα σε πεζοδρόμιο μπροστά από τα καταστήματα κλείνοντας το πέρασμα για τους πεζούς.

Δείτε φωτογραφία: