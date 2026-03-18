Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Διπλό χτύπημα» της κακοκαιρίας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και σκόνη – Πότε θα χιονίσει στο Τρόοδος
«Διπλό χτύπημα» της κακοκαιρίας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και σκόνη – Πότε θα χιονίσει στο Τρόοδος

 18.03.2026 - 16:28
Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στη βόρεια Αίγυπτο επηρεάζει το νησί, ενώ νέα διαταραχή από τα δυτικά θα επηρεάσει την περιοχή από την Παρασκευή.

Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και αργότερα βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια ισχυροί, 5 μποφόρ, ωστόσο σε καταιγίδα είναι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, όπου θα παραμείνει και την Κυριακή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Τουρκία χαρακτηρίζει άκυρη ΝΟΤΑΜ της Κύπρου: «Δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας»

 18.03.2026 - 16:16
Επόμενο άρθρο

ΡΟΘΑΔΑ: «Σεβόμαστε, αλλά δεν φοβόμαστε την Κρίσταλ Πάλας - ΜΙΛΙΤΣΕΒΙΤΣ: «Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο» (ΒΙΝΤΕΟ)

 18.03.2026 - 16:47
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί αποφασιστικά προς μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό της ρόλο σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο European Policy Centre στις Βρυξέλλες, με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  18.03.2026 - 13:48
LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

  •  18.03.2026 - 06:31
  •  18.03.2026 - 14:20
  •  18.03.2026 - 14:11
  •  18.03.2026 - 14:34
  •  18.03.2026 - 15:45
  •  18.03.2026 - 15:00
  •  18.03.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα