Η Τουρκία χαρακτηρίζει άκυρη ΝΟΤΑΜ της Κύπρου: «Δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας»

 18.03.2026 - 16:16
Η Τουρκία χαρακτηρίζει άκυρη ΝΟΤΑΜ της Κύπρου: «Δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας»

Νέο γύρο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στη ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας να χαρακτηρίζει την εν λόγω κίνηση άκυρη και να προχωρά σε αντι-ΝΟΤΑΜ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι θα ασκήσει τα δικαιώματά της ως εγγυήτρια δύναμη.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΑΜ απορρίπτει πλήρως τη ΝΟΤΑΜ της Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ενέργεια που αγνοεί τα δικαιώματα της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Όπως αναφέρει, «μια αντι-NOTAM, η οποία ακυρώνει την προαναφερθείσα NOTAM, εκδόθηκε από την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», προσθέτοντας ότι «η NOTAM που εκδόθηκε από την ‘’Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’’ είναι άκυρη».

Η Άγκυρα προχωρά και σε ευρύτερες αιτιάσεις, κατηγορώντας τη Λευκωσία ότι «έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας τη συσσώρευση όπλων στο νησί και επιτρέποντας σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν το νησί». Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι «η χώρα μας, ως εγγυήτρια χώρα, συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όχι μόνο της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου", αλλά ολόκληρου του νησιού», υπογραμμίζοντας ότι «η δέσμευσή μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και της ασφάλειας της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" είναι ακλόνητη». Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε διστάσει και δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μάς παρέχονται από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

«Η "ελληνοκυπριακή πλευρά" εγείρει περιοδικά παρόμοια ζητήματα που δημιουργούν σύγχυση δικαιοδοσίας, με σκοπό να αγνοήσει τα δικαιώματα της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου". Μια αντι-NOTAM, η οποία ακυρώνει την προαναφερθείσα NOTAM, εκδόθηκε από την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Η NOTAM που εκδόθηκε από την "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση" είναι άκυρη.

Επιπλέον, η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση" έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας τη συσσώρευση όπλων στο νησί και επιτρέποντας σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν το νησί. Η χώρα μας, ως εγγυήτρια χώρα, συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όχι μόνο της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου", αλλά ολόκληρου του νησιού. Η δέσμευσή μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και της ασφάλειας της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" είναι ακλόνητη. Δεν έχουμε διστάσει και δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μάς παρέχονται από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης».

Η NOTAM της Κύπρου μετά το αίτημα των ΗΠΑ

Η αντίδραση της Άγκυρας έρχεται ως απάντηση σε μια κίνηση που είχε προηγηθεί από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η Λευκωσία προχώρησε στην έκδοση της ΝΟΤΑΜ A0332/26 στις 13 Μαρτίου, η οποία αφορά στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εντός του FIR Λευκωσίας και έχει ισχύ έως τις 12 Απριλίου.

Η συγκεκριμένη ΝΟΤΑΜ δεσμεύει μια εκτεταμένη περιοχή που οριοθετείται μέσω γεωγραφικών συντεταγμένων και καλύπτει σημαντικό τμήμα θαλάσσιου και εναέριου χώρου, εκτεινόμενο από τις βόρειες ακτές της Κύπρου προς την Ανατολική Μεσόγειο, αγγίζοντας περιοχές κοντά στα όρια του FIR. Η κίνηση αυτή συνδέεται με αμερικανικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή» (Operation Epic Fury) κατά του Ιράν.

Η εξέλιξη ερμηνεύεται ως μία ακόμη ένδειξη της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ–Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα μετά την πλήρη άρση του εμπάργκο πώλησης αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ προς τη Λευκωσία. Η διαδικασία αυτή, που ξεκίνησε σταδιακά το 2020 και μονιμοποιήθηκε με ετήσιες ανανεώσεις, έχει μεταβάλει τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, επιτρέποντας στην Ουάσιγκτον να αξιοποιεί την περιοχή για επιχειρησιακές ανάγκες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η τουρκική αντίδραση με την έκδοση αντι-ΝΟΤΑΜ αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί γύρω από τον έλεγχο του εναέριου χώρου και τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, με τις εξελίξεις να αποκτούν σαφή γεωπολιτική διάσταση και να επηρεάζουν τις ισορροπίες σε μια ήδη επιβαρυμένη ζώνη.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

