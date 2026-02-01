Themasports lifenewscy
ΑρχικήΠολιτικήΌποιος σπέρνει κανόνες, θερίζει εξαιρέσεις (για τον εαυτό του)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όποιος σπέρνει κανόνες, θερίζει εξαιρέσεις (για τον εαυτό του)

ΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 01.02.2026 - 12:04
Όποιος σπέρνει κανόνες, θερίζει εξαιρέσεις (για τον εαυτό του)

Το πολιτικό ζήτημα που ανακύπτει με την περίπτωση της Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι προσωπικό αλλά βαθιά θεσμικό και αποκαλύπτει μια παλιά και γνώριμη παθογένεια της κυπριακής πολιτικής.

Την ευκολία με την οποία κάποιοι υψώνουν τη σημαία της αρχής όταν αφορά τους άλλους και την κατεβάζουν σιωπηρά όταν ο κανόνας αγγίζει τους ίδιους, αφού η ίδια που ψήφισε περιορισμούς θητειών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους δημάρχους, επικαλούμενη την ανάγκη ανανέωσης και θεσμικής ισορροπίας, σήμερα εμφανίζεται να θεωρεί ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι σωστοί μεν αλλά όχι για την περίπτωσή της, γιατί όπως αφήνει να εννοηθεί έχει ακόμη πολλά να προσφέρει, λες και ο λόγος ύπαρξης των περιορισμών ήταν ποτέ η εξάντληση των προσώπων και όχι η αποφυγή της πολιτικής μονιμότητας, και λες και οι καταστατικές πρόνοιες των κομμάτων θεσπίστηκαν για να ερμηνεύονται κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα η συζήτηση περί ενδεχόμενης καθόδου με άλλο σχηματισμό να μην εκπέμπει μήνυμα ανανέωσης αλλά μια βαθιά αντιφατική αντίληψη για την πολιτική ηθική, όπου οι κανόνες είναι αυστηροί όταν αφορούν προέδρους, δημάρχους και αντιπάλους αλλά διαπραγματεύσιμοι όταν αφορούν την προσωπική πολιτική διαδρομή, και τελικά να επιβεβαιώνεται ότι στην Κύπρο το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη θεσμών αλλά η επιλεκτική τους εφαρμογή, γιατί στην πολιτική συνέπεια δεν υπάρχει ίσως, υπάρχει μόνο ναι ή όχι.

Πόλωση χωρίς φρένα ενόψει βουλευτικών: Ψηφοδέλτια υπό πίεση, συγκρούσεις προσώπων και νευρικότητα στα κόμματα

Πόλωση χωρίς φρένα ενόψει βουλευτικών: Ψηφοδέλτια υπό πίεση, συγκρούσεις προσώπων και νευρικότητα στα κόμματα

Σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και αυξημένη καχυποψία, τα κόμματα εισέρχονται στην τελική ευθεία προς τις βουλευτικές εκλογές με εμφανή σημάδια πίεσης. Η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων, αντί να λειτουργεί ως οργανωτικό ορόσημο, εξελίσσεται σε πεδίο πολιτικών ισορροπιών, προσωπικών στρατηγικών και δημόσιων συγκρούσεων, αποτυπώνοντας το κλίμα πόλωσης, που διαμορφώνεται όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, της 24ης Μαΐου.

