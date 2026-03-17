Διπλό μήνυμα Έρχιουρμαν: Συνεργασία και «σπόντες» για την ε/κ πλευρά - «Οι ασθένειες δεν έχουν σύνορα»

Ο Τ/κ ηγέτης θεωρεί, αναφέρει, ότι θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι Ε/κ, όσο και οι Τ/κ, το έργο των Τεχνικών Επιτροπών και γράφει ότι η Κτηνιατρική Επιτροπή συνεδρίασε τον Νοέμβριο, αμέσως μετά τις «προεδρικές εκλογές», όταν προέκυψε το ζήτημα του αφθώδους πυρετού κι έκτοτε έχει συνεδριάσει 4 φορές και συνεχίζει το έργο της.

Η εν λόγω Επιτροπή, προσθέτει, συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2024 με θέμα τη δυνατότητα να διασχίζουν τα «σύνορα» οι γάτες και οι σκύλοι με τους ιδιοκτήτες τους, σημειώνοντας ότι η σχετική νομοθεσία και στις δύο πλευρές είναι ίδια γι’ αυτό και τον Νοέμβριο του 2024, η Επιτροπή συμφώνησε σε ένα κείμενο 4 σημείων για τη διευκόλυνση αυτών των διελεύσεων. Όταν όμως αυτή η συμφωνία πέρασε σε υψηλότερο τεχνικό επίπεδο, προσθέτει, κατά κάποιο τρόπο «ακυρώθηκε από τις αρχές του νότου, οι οποίες επικαλέστηκαν το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι της ΕΕ είχαν δηλώσει ότι δεν θα δημιουργούσαν εμπόδια εάν και οι δύο πλευρές κατέληγαν σε συμφωνία».

Η Επιτροπή, συνεχίζει, πραγματοποίησε την τελευταία της συνεδρίαση πριν από τις «προεδρικές εκλογές» τον Ιανουάριο του 2025 και δεν συνεδρίασε ξανά μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, αμέσως μετά τις «προεδρικές», όταν οι Ελληνοκύπριοι ζήτησαν συνάντηση σχετικά με το ζήτημα του «αφθώδους πυρετού στον βορρά».

Ο κ. Έρχιουτμαν αναφέρει ότι η τ/κ πλευρά μετέφερε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα του αφθώδους πυρετού στην ΕΕ, τον ΟΗΕ και τις αρχές της ΚΔ αμέσως μόλις εντοπίστηκε. Αναφέρει επίσης ότι μόλις προέκυψε η ανάγκη η τ/κ πλευρά έδωσε εμβόλια για τον αφθώδη πυρετό στην ε/κ. Αναφέρει ότι μετά που προέκυψε το θέμα του αφθώδους στην Κτηνιατρική Επιτροπή άρχισαν να συμμετέχουν αρμόδιοι.

Ο ίδιος, αναφέρει, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του ζήτησε όπως οι Τεχνικές Επιτροπές να συνεδριάζουν τακτικά, να εργάζονται με γνώμονα το αποτέλεσμα και να αποτελούνται από αρμόδια άτομα και από τις δύο πλευρές.

Προσδοκία του, αναφέρει, είναι ότι θα υπάρχει παρόμοια προσέγγιση και από τον «νότο», οι ΤΕ θα αποτελούνται από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα, θα ίνεται τακτική ενημέρωση, η εργασία θα είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα και τα καθημερινά προβλήματα θα επιλύονται χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες.

«Αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο στον αφθώδη, αλλά σε κάθε θέμα! Αυτό το νησί είναι μικρό και οι ασθένειες και τα κοινά προβλήματα δεν γνωρίζουν σύνορα. Όπως έχει δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Γκουτέρες, στις εκθέσεις του, οι ευκαιρίες για συνεργασία δεν πρέπει να πνίγονται από πολιτικές σκοπιμότητες», καταλήγει ο κ. Έρχιουρμαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ