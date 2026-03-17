Υπ. Μεταλλείων: Απαντά στην έκθεση της Ελεγκτικής - «Γίνονται ενέργειες για αντιμετώπιση των αδυναμιών»
Υπ. Μεταλλείων: Απαντά στην έκθεση της Ελεγκτικής - «Γίνονται ενέργειες για αντιμετώπιση των αδυναμιών»

 17.03.2026 - 22:55
Σε διευκρινίσεις σε σχέση με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΕ-ΕΥ 11/2026) προέβη με ανακοίνωσή της την Τρίτη η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων, σημειώνοντας πως έχει εξετάσει το περιεχόμενό της και έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες ενέργειες για συμμόρφωση με τις συστάσεις, που γίνονται και για την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων και αδυναμιών που επισημαίνονται.

Όπως αναφέρεται, η διαχείριση των ορυκτών πόρων και οι διαδικασίες αδειοδότησης για την αξιοποίησή τους περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές και πολεοδομικές διαδικασίες, που προϋποθέτουν συντονισμό πολλών αρμόδιων υπηρεσιών, και στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών και ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, έτσι ώστε να καλύπτονται ειδικότερα οι ανάγκες της οικοδομικής βιομηχανίας.

Προστίθεται ότι σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, δρομολογείται η επικαιροποίηση της Στρατηγικής μελέτης για την Αειφόρο Μεταλλευτική και ΛατομικήςΑνάπτυξης της Κύπρου 2021-2050, ώστε να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι η προώθηση νέων λατομικών ζωνών, αποτελεί σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί αξιολόγηση σειράς θεσμικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, και ως εκ τούτου πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία.

Σε ότι αφορά συγκεκριμένα την προώθηση της νέας Λατομικής Ζώνης Πάφου, αναφέρεται ότι οι ενέργειες της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων της και στη βάση των συλλογικών διαδικασιών, του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ σε σχέση με τη μελέτη για την Προτεινόμενη Νέα Λατομική Ζώνη Ανδρολίκου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρεται ότι αυτή αποσκοπεί στην ολιστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται υπόψιν οι δεσμευτικοί όροι της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, διασφαλίζοντας, ότι οποιεσδήποτε ενέργειες ή αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, στη βάση επιστημονικών δεδομένων.

«Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των ορυκτών πόρων μας πραγματοποιείται με υπευθυνότητα, στη βάση της νομοθεσίας και με στόχο τη διασφάλιση βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος», σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Αρχές, καταλήγει Υπηρεσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Διπλό μήνυμα Έρχιουρμαν: Συνεργασία και «σπόντες» για την ε/κ πλευρά - «Οι ασθένειες δεν έχουν σύνορα»

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

Την ανάγκη για συντονισμό δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ανέδειξαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας την Τρίτη, τόσο οι η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και λειτουργοί του κράτους, όσο και Βουλευτές και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων.

