ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

 18.03.2026 - 15:00
Απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει 68χρονος που κατηγορείται σε σχέση με υπόθεση εντοπισμού στην οικία του 994 φύλλων χαρτιού εμποτισμένων με ναρκωτικές ουσίες, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα, ενώ το Δικαστήριο αποφάσισε ο 68χρονος να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης.

Ο κατηγορούμενος απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες που αφορούν εισαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου από άλλο άτομο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλο άτομο.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας όρισε ως νέα δικάσιμο την 26 Μαΐου 2026 η ώρα 9:00 το πρωί.

Η κατηγορούσα αρχή υπέβαλε αίτημα στο Μόνιμο Κακουργιοδικείου Λάρνακας όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση λόγω του ότι υπάρχει ο κίνδυνος φυγοδικίας.

Η κατηγορούσα αρχή ανέφερε συγκεκριμένα ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2026 ο κατηγορούμενος παραβίασε το διάταγμα του Δικαστηρίου αφού επιχείρησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα από το οδόφραγμα Δερύνειας με μηχανή, φορώντας κράνος και χειρουργική μάσκα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστηρίου Αμμοχώστου όπου κατέθεσε ο αστυφύλακας που ανέκοψε τον κατηγορούμενο στο οδόφραγμα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου έφερε ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσας αρχής αφού αξιοποίησε υπέρ του πελάτη του τυπογραφικό λάθος στο σχετικό έντυπο αναφορικά με την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ενέκρινε το αίτημα της κατηγορούσας αρχής ο κατηγορούμενος να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 26 Μαΐου ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει η δίκη.  

Ο 68χρονος είχε συλληφθεί στις 14 Ιανουαρίου 2026 στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών και μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ. Της σύλληψης του, είχε προηγηθεί έρευνα στην οικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν τα 994 φύλλα χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικές ουσίες.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Η πρόσφατη επίθεση με drone στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, που όμως ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο, πόσο άμεσα συνδέεται η ασφάλεια της Κύπρου με την συνολική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

  •  18.03.2026 - 13:48
LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

  •  18.03.2026 - 06:31
«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

  •  18.03.2026 - 14:20
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

  •  18.03.2026 - 14:11
Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

  •  18.03.2026 - 14:34
Αφθώδης πυρετός: Εμβολιάστηκαν 85% των βοοειδών και 45% των αιγοπροβάτων - Τι γίνεται με τα γουρούνια

  •  18.03.2026 - 12:37
Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

  •  18.03.2026 - 15:00
Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

  •  18.03.2026 - 13:02

