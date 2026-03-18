Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

Σε ανακοίνωση του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, αναφέρει ότι «λόγω της συνεχιζόμενης περιορισμένης προμήθειας νερού από τα Κυβερνητικά Συστήματα Υδρευσης, η οποία οφείλεται σε λειτουργικά προβλήματα των Μονάδων Αφαλάτωσης, ο Οργανισμός προχωρεί, για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης της κατάστασης, σε εκ περιτροπής διακοπές της παροχής νερού σε επιλεγμένες περιοχές, μέχρι νεότερης ενημέρωσης».

Οι καταναλωτές «καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του νερού, ώστε να διασφαλίσουν την κάλυψη των αναγκών τους από τις ποσότητες που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους».

Ταυτόχρονα υπενθυμίζεται η επιτακτική ανάγκη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων εξοικονόμησης νερού και αποφυγής της αλόγιστης χρήσης του.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «απολογείται για την όποια ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού και ευχαριστεί για την κατανόηση και συνεργασία».