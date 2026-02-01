«Ανάβει φωτιές» η Annie Alexoui με το νέο της βίντεο απαντώντας στον γνωστό tiktoker για Φαίδωνα και κοντέινερ – «Πρέπει να είσαι καθαρός όπως το κρύσταλλο»

«Αγαπητέ μου όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός πρέπει να είσαι καθαρός όπως το κρύσταλλο, όπως το διαμάντι», είπε χαρακτηριστικά.

«Μιας και με προκαλείς να μιλήσω για τα κοντέινερς, μάλλον δεν καταλαβαίνεις ότι τα εντάλματα βγήκαν και έκανα άπειρα βίντεο με την συμμετοχή της Αστυνομίας με τα κοντέινερ που έρχονται με τα ναρκωτικά. Κάνε catch up, τα έχω ήδη πει. Τώρα που το σκέφτομαι θα έχεις και εσύ πληροφορίες και θα ξέρεις, θέλεις να βγεις και εσύ να μας τα πεις;», συμπλήρωσε η Annie.

Δείτε το βίντεο: