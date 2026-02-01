Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Κώστας Γαβριηλίδης – Συνιδρυτής της Accept Κύπρου

Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή από τον Ανδρέα Καραγιάν, ο οποίος σε ανάρτησή του αποχαιρετά τον Κώστα Γαβριηλίδη, ο οποίος ήταν όπως λέει «μια αχτίδα φωτός, ένας άγγελος χωρίς φτερά». Σε ανάρτηση προχώρησε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ο οποίος αποχαιρετά τον εκλιπόντα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Κώστας Γαβριηλίδης έφυγε από τη ζωή μετά από πρόβλημα υγείας.