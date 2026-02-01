Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Επικίνδυνες ακροβασίες του Νίκου Χριστοδουλίδη» γράφει πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «σβήνει τις συγκλίσεις 50 χρόνων και απεγκλωβίζει τους Τούρκους από τις δεσμεύσεις τους» και πως ο Έρχιουρμαν "κερδίζει τη διεθνή κοινότητα ζητώντας υπογραφή των συγκλίσεων". Αλλού, γράφει πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου δηλώνει πως με εκλογίκευση του κρατικού μισθολογίου «μπορούμε να έχουμε 15 χιλιάδες προσιτές κατοικίες από το 2026 ως το 2028». Σε άλλο της θέμα γράφει πως οι αγρότες προειδοποιούν με αυξήσεις τιμών λόγω ανομβρίας.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Όλα εξαρτώνται από την ετοιμότητα των δύο ηγετών», φιλοξενεί συνέντευξη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην οποία δηλώνει, μεταξύ άλλων, πως το ελάχιστο βήμα για μια Πενταμερή είναι μια κοινή δέσμευση για συμμετοχή με καλή πίστη. Αλλού, γράφει πως η ποινική ανακρίτρια Αλεξάνδρα Λυκούργου, σε συνέντευξη στον «Π» δηλώνει πως στο πόρισμα για αξιωματούχους της ΚΟΠ προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Σε άλλο του θέμα για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές γράφει πως τα κόμματα ακόμα ψάχνουν υποψηφίους για τα ψηφοδέλτια τους.

«Ο Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Οδηγίες Άγκυρας με απεσταλμένο» γράφει, στο κύριο του θέμα, πως οι οδηγίες της Άγκυρας στην κατοχική πλευρά για τις συζητήσεις στο Κυπριακό, διαβιβάστηκαν με απεσταλμένο που έφτασε στα κατεχόμενα παραμονές της συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν. Αλλού, φιλοξενεί συνέντευξη της Ανδρούλας Βασιλείου η οποία λέει πως η ζωή της με τον Γιώργο Βασιλείου ήταν σαν κινηματογραφική ταινία. Σε άλλο του θέμα γράφει για έρευνα καταπέλτη Υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου για τους εγκλωβισμένους μαθητές του Ριζοκαρπάσου.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Τα λεγόμενα ‘αντισυστημικά’ κόμματα αποτελούν ομάδες εντός του ίδιου του συστήματος», γράφει πως δεν τεκμηριώνεται ο όρος αντισυστημικός για οποιαδήποτε από τα σχήματα που εμφανίστηκαν, σύμφωνα με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου. Αλλού, γράφει πως το ΣΑ του ΟΗΕ προειδοποιεί πως το υφιστάμενο στάτους κβο είναι μη βιώσιμο, όμως "η Λευκωσία αδρανεί". Σε άλλο της θέμα, γράφει πως το σχόλιο του Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, για αναπηρία προκαλεί αντιδράσεις θεσμών, φοιτητών και σύγκρουση με την κοινωνική πραγματικότητα σήμερα.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Sunday Mail”, υπό τον τίτλο «Η μάχη για μια γρήγορη διευθέτηση του υδατικού», γράφει πως η Κυβέρνηση δέχεται κριτική για το γεγονός ότι εστιάζεται στην αφαλάτωση αγνοώντας άλλες επιλογές. Αλλού, γράφει για νέους κανονισμούς σε σχέση με Βρετανούς με διπλή υπηκοότητα που εισέρχονται στο ΗΒ. Σε άλλο της θέμα, γράφει πως η Λευκωσία χαιρετίζει την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η εβδομαδιαία «Η Καθημερινή της Κυριακής», στο κύριο της θέμα με τίτλο «Οι λεπτές ισορροπίες της Αννίτας Δημητρίου», γράφει πως η ηγεσία του ΔΗΣΥ επιχειρεί με κινήσεις τακτικής να ενισχύσει τη συνεκτικότητα του εσωτερικού μετώπου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Αλλού, γράφει πως αναβαθμισμένη είναι μόνιμη συλλογή του Κυπριακού Μουσείου. Σε άλλο της θέμα γράφει πως αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η εβδομαδιαία «Η Σημερινή της Κυριακής» κάτω από τον τίτλο «Αιμορραγεί η μεσαία τάξη», γράφει πως ο μέσος όρος μισθών των 2.452 ευρώ είναι πλασματικός και πως το 30,2% λαμβάνουν ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές μέχρι 1500 ευρώ. Αλλού, γράφει πως η διαχείριση της στασιμότητας στο Κυπριακό βρίσκεται σε ναρκοθετημένο πλαίσιο. Σε άλλο της θέμα, γράφει για σκληρό παζάρι τιμών για το τεμάχιο Κρόνος, με φόντο τις προεδρικές εκλογές και την τουρκική απειλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ