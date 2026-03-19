ΑρχικήΚοινωνία«Κοκτέιλ» κακοκαιρίας: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προ των πυλών – Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση
«Κοκτέιλ» κακοκαιρίας: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προ των πυλών – Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση

 19.03.2026 - 06:25
«Κοκτέιλ» κακοκαιρίας: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προ των πυλών – Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση

Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, τίθεται σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης μέχρι τις 6:00 το απόγευμα.

Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη η οποία μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν αργά το απόγευμα κυρίως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι το Σάββατο σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος.

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

  •  19.03.2026 - 06:28
Επικίνδυνη κλιμάκωση με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές: Το Ιράν χτύπησε στο Κατάρ - Ασπίδα η συνδρομή ΕΕ προς Κύπρο

Επικίνδυνη κλιμάκωση με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές: Το Ιράν χτύπησε στο Κατάρ - Ασπίδα η συνδρομή ΕΕ προς Κύπρο

  •  18.03.2026 - 06:31
Ανατροπή στην υπόθεση Φαίδωνος για τον κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό – Στο φως ιατρική έκθεση που δεν υπήρχε στον φάκελο της Αστυνομίας

Ανατροπή στην υπόθεση Φαίδωνος για τον κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό – Στο φως ιατρική έκθεση που δεν υπήρχε στον φάκελο της Αστυνομίας

  •  18.03.2026 - 22:36
«Κοκτέιλ» κακοκαιρίας: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προ των πυλών – Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση

«Κοκτέιλ» κακοκαιρίας: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προ των πυλών – Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση

  •  19.03.2026 - 06:25
Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

  •  18.03.2026 - 18:20
Δικαστική «βόμβα» στην Πάφο: Επιστρέφει στη δουλειά λειτουργός που είχε απολυθεί μετά από καταγγελίες κατά Δημάρχου

Δικαστική «βόμβα» στην Πάφο: Επιστρέφει στη δουλειά λειτουργός που είχε απολυθεί μετά από καταγγελίες κατά Δημάρχου

  •  18.03.2026 - 21:02
Αφθώδης πυρετός: Αυτή είναι η 7μελής επιστημονική επιτροπή που ανέλαβε τη μάχη στην Κύπρο

Αφθώδης πυρετός: Αυτή είναι η 7μελής επιστημονική επιτροπή που ανέλαβε τη μάχη στην Κύπρο

  •  18.03.2026 - 19:18
Ελεγχόμενη καύση στο Δάσος Μαχαιρά – Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να αποτραπούν μεγάλες πυρκαγιές

Ελεγχόμενη καύση στο Δάσος Μαχαιρά – Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να αποτραπούν μεγάλες πυρκαγιές

  •  18.03.2026 - 21:25

