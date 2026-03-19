Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

Στο επίκεντρο της προσέγγισης του Προέδρου της Δημοκρατίας, βρίσκεται η προσπάθεια επιστροφής στο διαπραγματευτικό κεκτημένο που διαμορφώθηκε μέχρι τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά, το 2017. Η λογική αυτής της επιλογής είναι σαφής: χωρίς κοινά αποδεκτό σημείο εκκίνησης, κάθε νέα προσπάθεια κινδυνεύει να διολισθήσει σε επανάληψη θέσεων από μηδενική βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έθεσε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα μια δομημένη προσέγγιση, επιδιώκοντας να μετατρέψει τη συζήτηση από γενικόλογη πολιτική πρόθεση σε συγκεκριμένη διαδικασία. Κομβικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης αποτελεί η καταγραφή των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά, μέσα από ένα έγγραφο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, περιορίζοντας τα περιθώρια παρερμηνειών και επαναδιαπραγμάτευσης ήδη συμφωνημένων ζητημάτων.

Παράλληλα, η πρόταση για εντατικοποίηση της προεργασίας πριν από οποιαδήποτε νέα διάσκεψη, αντανακλά την εμπειρία προηγούμενων αποτυχημένων προσπαθειών. Η επιδίωξη δεν είναι μια ακόμη συνάντηση υψηλού επιπέδου για λόγους εντυπώσεων, αλλά μια διαδικασία με σαφή στόχο και προοπτική κατάληξης. Η αναφορά σε άτυπη διάσκεψη με «συγκεκριμένα αποτελέσματα» εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιμονή στην επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της συμφωνημένης μορφής λύσης. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση εντός του διεθνούς πλαισίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η άλλη πλευρά προωθεί τη λύση δύο κρατών.

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσονται και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θετικότερου κλίματος. Αν και τέτοια μέτρα δεν επιλύουν τον πυρήνα του προβλήματος, λειτουργούν ως καταλύτης για τη διατήρηση της δυναμικής.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει, ωστόσο, η πολιτική βούληση. Η αναφορά τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τον Γενικό Γραμματέα στην ανάγκη για ουσιαστική πρόοδο πριν από τη λήξη της θητείας του τελευταίου, δημιουργεί ένα σαφές –αν και άτυπο– χρονοδιάγραμμα. Το στοιχείο αυτό, ενισχύει την πίεση για αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και τα περιορισμένα περιθώρια χρόνου.

Την ίδια στιγμή, η κυπριακή πλευρά επιχειρεί να αποδομήσει την αντίληψη ότι εσωτερικές εξελίξεις, όπως οι εκλογές ή η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μπορούν να λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η διαδικασία μπορεί και πρέπει να προχωρήσει ανεξαρτήτως συγκυριών.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι προκλήσεις παραμένουν ουσιαστικές. Το μεγαλύτερο εμπόδιο εξακολουθεί να είναι η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τη βάση λύσης. Ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει στην αξιοποίηση των συγκλίσεων του Κραν Μοντανά, η τουρκική πλευρά έχει μετατοπιστεί προς διαφορετική κατεύθυνση, γεγονός που δυσχεραίνει τη δημιουργία κοινού εδάφους.

Η συνάντηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ευρωπαϊκή διάσταση του Κυπριακού

Η παράλληλη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέδειξε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συμπληρωματικού παράγοντα στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και ως βασικού πυλώνα στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, με τον Πρόεδρο να επιδιώκει την πολιτική στήριξη της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή. Η ευρωπαϊκή διάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κύπρος αποτελεί κράτος-μέλος της Ένωσης και οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Παράλληλα, η συνάντηση δεν περιορίστηκε στο Κυπριακό. Η οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση κρίσεων, η πορεία ένταξης στη ζώνη Σένγκεν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν επίσης στην ατζέντα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της εξωτερικής πολιτικής με ζητήματα εσωτερικής ανθεκτικότητας.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στον ρόλο της Κύπρου ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Η πρόθεση για φιλοξενία διαλόγου μεταξύ κρατών της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας, ενώ παράλληλα εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης της θέσης της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μήνυμα αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνδυασμό με τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της περιφερειακής αστάθειας στην ενέργεια και την οικονομία, επιβεβαιώνει ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί απομονωμένο ζήτημα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο.

Η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί μια περιορισμένη αλλά υπαρκτή ευκαιρία για κινητικότητα στο Κυπριακό. Η επιτυχία ή αποτυχία της θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι τρεις βασικοί άξονες που αναδείχθηκαν - προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση - μπορούν να μετατραπούν από διακηρύξεις σε πράξη.