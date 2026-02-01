Της αρνήθηκαν εργασία επειδή είναι μάνα: «Έχεις τρία παιδιά, δεν μας κάνεις» – Η ανάρτηση Κύπριας που εξόργισε το διαδίκτυο

Μια μητέρα τριών παιδιών μοιράστηκε την εμπειρία της από αναζήτηση εργασίας, αποκαλύπτοντας ότι απορρίφθηκε, όχι για τις ικανότητές της, αλλά επειδή είναι… μητέρα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, άκουσε τη φράση: «Έχεις τρία παιδιά, δεν μας κάνεις».