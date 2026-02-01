Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράγισαν τα social: Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γαβριηλίδη - Δείτε τις αναρτήσεις τους - «Αντίο Κώστα μας»

 01.02.2026 - 17:15
Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Κώστα Γαβριηλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας θλίψη σε ευρύ φάσμα της κυπριακής κοινωνίας.

Πολιτικά κόμματα, αξιωματούχοι και δημόσια πρόσωπα αναφέρθηκαν στην πολυετή δράση, το ήθος και τη συνέπεια που τον χαρακτήριζαν, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στους αγώνες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συγκινεί το μήνυμα της Accept-ΛΟΑΤΙ για τον Κώστα Γαβριηλίδη - «Θα είσαι για πάντα ο φάρος μας» - Οι λεπτομέρειες της κηδείας

Ο Κώστας Γαβριηλίδης υπήρξε εμβληματική μορφή για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Κύπρο και συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορική πορεία της Accept – LGBTI Cyprus, της πρώτης επίσημα εγγεγραμμένης ΛΟΑΤΚΙ οργάνωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ως συνιδρυτής, πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος της (2012–2017) και ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το 2024, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αγώνα για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων.

Η διαδικασία στο Κυπριακό προχωρά με αργό ρυθμό αλλά είναι δυναμική, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήλωσεη ΑΝΚΑ η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε διευρυμένη συνάντηση 5+1 απαιτείται η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Το 5+1 δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά θα εξεταστεί μόνο όταν ‘οι συνθήκες ωριμάσουν’», ανέφερε.

