Ράγισαν τα social: Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γαβριηλίδη - Δείτε τις αναρτήσεις τους - «Αντίο Κώστα μας»

Πολιτικά κόμματα, αξιωματούχοι και δημόσια πρόσωπα αναφέρθηκαν στην πολυετή δράση, το ήθος και τη συνέπεια που τον χαρακτήριζαν, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στους αγώνες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης υπήρξε εμβληματική μορφή για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Κύπρο και συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορική πορεία της Accept – LGBTI Cyprus, της πρώτης επίσημα εγγεγραμμένης ΛΟΑΤΚΙ οργάνωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ως συνιδρυτής, πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος της (2012–2017) και ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το 2024, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αγώνα για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων.