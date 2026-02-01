Ράγισαν τα social: Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γαβριηλίδη - Δείτε τις αναρτήσεις τους - «Αντίο Κώστα μας»

Ολγκίν: Συνάντηση 5 συν 1 θα εξεταστεί μόνο όταν οι συνθήκες ωριμάσουν
Η διαδικασία στο Κυπριακό προχωρά με αργό ρυθμό αλλά είναι δυναμική, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήλωσεη ΑΝΚΑ η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε διευρυμένη συνάντηση 5+1 απαιτείται η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Το 5+1 δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά θα εξεταστεί μόνο όταν ‘οι συνθήκες ωριμάσουν’», ανέφερε.