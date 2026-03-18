Με φον ντερ Λάιεν και Κόστα στο ίδιο τραπέζι ο Χριστοδουλίδης – «Η ισχύς της Ευρώπης βρίσκεται στους ανθρώπους της»
Με φον ντερ Λάιεν και Κόστα στο ίδιο τραπέζι ο Χριστοδουλίδης – «Η ισχύς της Ευρώπης βρίσκεται στους ανθρώπους της»

 18.03.2026 - 19:32
Μήνυμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί μέχρι το τέλος της θητείας της για μια πιο αυτόνομη, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη.

Με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο επαφών με την ηγεσία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καταβάλλονται προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για φιλοδοξία, ρεαλισμό, προσήλωση στο αποτέλεσμα και πνεύμα συμπεριληπτικότητας, σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των επικεφαλής των θεσμικών οργάνων και κοινωνικών εταίρων, επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση των προσπαθειών μέχρι και την τελευταία ημέρα της Προεδρίας, με στόχο μια πιο αυτόνομη, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι στόχος είναι μια Ένωση που προστατεύει τις κοινές αξίες των κρατών-μελών και δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για όλους τους πολίτες της.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πραγματική ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδράζεται στους ανθρώπους της, επισημαίνοντας πως αυτή είναι και η κινητήρια δύναμη που πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί, ιδιαίτερα στο σημερινό μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Αφθώδης πυρετός: Αυτή είναι η 7μελής επιστημονική επιτροπή που ανέλαβε τη μάχη στην Κύπρο

Φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη: «Πλήρης αλληλεγγύη της Ευρώπης προς την Κύπρο»

 18.03.2026 - 19:58

Με φον ντερ Λάιεν και Κόστα στο ίδιο τραπέζι ο Χριστοδουλίδης – «Η ισχύς της Ευρώπης βρίσκεται στους ανθρώπους της»

LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Ισχυρές βροχές και άνεμοι στο νησί

Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

