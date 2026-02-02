Πρόγνωση καιρού: Πότε θα υποχωρήσει η σκόνη - Αυτές τις μέρες και σε αυτές τις περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Απόψε ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και αρχικά τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο αρχικά να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Παρασκευή για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.