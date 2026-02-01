Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑνοίγει ο δρόμος για το «Αφροδίτη»: Τέλος Μαρτίου οι εξελίξεις σύμφωνα με το Ισραήλ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει ο δρόμος για το «Αφροδίτη»: Τέλος Μαρτίου οι εξελίξεις σύμφωνα με το Ισραήλ

 01.02.2026 - 21:17
Ανοίγει ο δρόμος για το «Αφροδίτη»: Τέλος Μαρτίου οι εξελίξεις σύμφωνα με το Ισραήλ

Στα τέλη Μαρτίου εκτιμά ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με συμμετοχή και των εμπλεκόμενων εταιρειών, γεγονός που συνέβαλε στην πρόοδο, έστω και με πιο αργούς ρυθμούς από τους αρχικά αναμενόμενους.

Την ίδια ώρα, ο Ορέν Ανολίκ σημείωσε πως ακόμη και με την υπογραφή της συμφωνίας θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την πρακτική εφαρμογή της, καθώς πρόκειται για ένα πλαίσιο που ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επαφές Κύπρου–Ισραήλ για το ζήτημα των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, επισημαίνοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες της να αποφεύγουν τέτοιες αγορές, ενώ διευκρίνισε πως ενδεχόμενη μεταφορά Ισραηλινού καταδίκου στη χώρα του αποτελεί απόφαση των κυπριακών αρχών.

Δείτε το βίντεο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Κώστας Γαβριηλίδης – Συνιδρυτής της Accept Κύπρου
Ανοίγει ο δρόμος για το «Αφροδίτη»: Τέλος Μαρτίου οι εξελίξεις σύμφωνα με το Ισραήλ
Είπε το «ναι» ο Αρχιεπίσκοπος: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει Φανερωμένη
Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Παραμένει στο νοσοκομείο το τεσσεράμισι ετών παιδί και 45χρονη - Μάχη για τη ζωή δίνει η 66χρονη
Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Της αρνήθηκαν εργασία επειδή είναι μάνα: «Έχεις τρία παιδιά, δεν μας κάνεις» – Η ανάρτηση Κύπριας που εξόργισε το διαδίκτυο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Είπε το «ναι» ο Αρχιεπίσκοπος: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει Φανερωμένη

 01.02.2026 - 21:09
Επόμενο άρθρο

Βιολάντα: Η κρατική επιχορήγηση των 2 εκατομμύρια ευρώ και το αδήλωτο υπόγειο λόγω «ακριβής» πυρασφάλειας

 01.02.2026 - 22:32

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανοίγει ο δρόμος για το «Αφροδίτη»: Τέλος Μαρτίου οι εξελίξεις σύμφωνα με το Ισραήλ

Ανοίγει ο δρόμος για το «Αφροδίτη»: Τέλος Μαρτίου οι εξελίξεις σύμφωνα με το Ισραήλ

  •  01.02.2026 - 21:17
Ολγκίν: Συνάντηση 5 συν 1 θα εξεταστεί μόνο όταν οι συνθήκες ωριμάσουν

Ολγκίν: Συνάντηση 5 συν 1 θα εξεταστεί μόνο όταν οι συνθήκες ωριμάσουν

  •  01.02.2026 - 16:39
Όποιος σπέρνει κανόνες, θερίζει εξαιρέσεις (για τον εαυτό του)

Όποιος σπέρνει κανόνες, θερίζει εξαιρέσεις (για τον εαυτό του)

  •  01.02.2026 - 12:04
Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Παραμένει στο νοσοκομείο το τεσσεράμισι ετών παιδί και 45χρονη - Μάχη για τη ζωή δίνει η 66χρονη

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Παραμένει στο νοσοκομείο το τεσσεράμισι ετών παιδί και 45χρονη - Μάχη για τη ζωή δίνει η 66χρονη

  •  01.02.2026 - 20:50
Είπε το «ναι» ο Αρχιεπίσκοπος: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει Φανερωμένη

Είπε το «ναι» ο Αρχιεπίσκοπος: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει Φανερωμένη

  •  01.02.2026 - 21:09
Ράγισαν τα social: Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γαβριηλίδη - Δείτε τις αναρτήσεις τους - «Αντίο Κώστα μας»

Ράγισαν τα social: Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γαβριηλίδη - Δείτε τις αναρτήσεις τους - «Αντίο Κώστα μας»

  •  01.02.2026 - 17:15
Ένα αντίο στον Κώστα Γαβριηλίδη σε διαμετρικά αντίθετο στυλ από τον ίδιο

Ένα αντίο στον Κώστα Γαβριηλίδη σε διαμετρικά αντίθετο στυλ από τον ίδιο

  •  01.02.2026 - 18:56
Της αρνήθηκαν εργασία επειδή είναι μάνα: «Έχεις τρία παιδιά, δεν μας κάνεις» – Η ανάρτηση Κύπριας που εξόργισε το διαδίκτυο

Της αρνήθηκαν εργασία επειδή είναι μάνα: «Έχεις τρία παιδιά, δεν μας κάνεις» – Η ανάρτηση Κύπριας που εξόργισε το διαδίκτυο

  •  01.02.2026 - 17:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα