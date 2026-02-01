Ανοίγει ο δρόμος για το «Αφροδίτη»: Τέλος Μαρτίου οι εξελίξεις σύμφωνα με το Ισραήλ

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με συμμετοχή και των εμπλεκόμενων εταιρειών, γεγονός που συνέβαλε στην πρόοδο, έστω και με πιο αργούς ρυθμούς από τους αρχικά αναμενόμενους.

Την ίδια ώρα, ο Ορέν Ανολίκ σημείωσε πως ακόμη και με την υπογραφή της συμφωνίας θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την πρακτική εφαρμογή της, καθώς πρόκειται για ένα πλαίσιο που ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επαφές Κύπρου–Ισραήλ για το ζήτημα των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, επισημαίνοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες της να αποφεύγουν τέτοιες αγορές, ενώ διευκρίνισε πως ενδεχόμενη μεταφορά Ισραηλινού καταδίκου στη χώρα του αποτελεί απόφαση των κυπριακών αρχών.

