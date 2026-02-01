Είπε το «ναι» ο Αρχιεπίσκοπος: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει Φανερωμένη

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά το «πράσινο φως» που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος στη νέα εναλλακτική πρόταση του Πανεπιστημίου, έπειτα από το ναυάγιο του αρχικού σχεδιασμού που προέβλεπε την εγκατάσταση της Σχολής Αρχιτεκτονικής και την ανέγερση δεύτερου κτηρίου.

Η λύση θεωρείται επωφελής τόσο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που σήμερα καταβάλλει ενοίκια για τη στέγαση του Τμήματος, όσο και για το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς περίπου 200 φοιτητές αναμένεται να δώσουν νέα πνοή στην περιοχή. Η παρουσία τους εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, την κινητικότητα και την ηλικιακή ανανέωση της παλιάς πόλης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ευρύτερη αναζωογόνησή της.

