Είπε το «ναι» ο Αρχιεπίσκοπος: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει Φανερωμένη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είπε το «ναι» ο Αρχιεπίσκοπος: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει Φανερωμένη

 01.02.2026 - 21:09
Είπε το «ναι» ο Αρχιεπίσκοπος: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει Φανερωμένη

Με ανατροπή της τελευταίας στιγμής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα κατέλθει τελικά στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, στεγάζοντας το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας στο κτήριο του σχολείου Φανερωμένης, το οποίο θα ανακαινιστεί.

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά το «πράσινο φως» που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος στη νέα εναλλακτική πρόταση του Πανεπιστημίου, έπειτα από το ναυάγιο του αρχικού σχεδιασμού που προέβλεπε την εγκατάσταση της Σχολής Αρχιτεκτονικής και την ανέγερση δεύτερου κτηρίου.

Η λύση θεωρείται επωφελής τόσο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που σήμερα καταβάλλει ενοίκια για τη στέγαση του Τμήματος, όσο και για το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς περίπου 200 φοιτητές αναμένεται να δώσουν νέα πνοή στην περιοχή. Η παρουσία τους εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, την κινητικότητα και την ηλικιακή ανανέωση της παλιάς πόλης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ευρύτερη αναζωογόνησή της.

Στα τέλη Μαρτίου εκτιμά ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

