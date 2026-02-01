Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Παραμένει στο νοσοκομείο το τεσσεράμισι ετών παιδί και 45χρονη - Μάχη για τη ζωή δίνει η 66χρονη

 01.02.2026 - 20:50
Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Παραμένει στο νοσοκομείο το τεσσεράμισι ετών παιδί και 45χρονη - Μάχη για τη ζωή δίνει η 66χρονη

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη σήμερα στη Λάρνακα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας ηλικίας 66 ετών.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής, στη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, παρά τη φωτοελεγχόμενη συμβολή με τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, στη Λάρνακα, όπου το αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος, με συνοδηγό την 66χρονη σύζυγο του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος, με συνοδηγό τη 45χρονη σύζυγο του, και επιβάτες τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 8½ και 4½ ετών. Μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος προσέκρουσε και σε παρακείμενο πάσσαλο ηλεκτροδότησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: «Φυσαρμόνικα» έγιναν τα οχήματα – Σοκάρουν οι φωτογραφίες - Κρίσιμα ένα πρόσωπο

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και μέλη της Πυροσβετικής Υπηρεσίας, που απεγκλώβισαν την 66χρονη από το όχημα της. Η 66χρονη και ο σύζυγος της, καθώς και το ζεύγος και τα δύο τους παιδιά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, για ιατρικές εξετάσεις και περίθαλψη.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, η 66χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και αφού διασωληνώθηκε, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, παραμένει για νοσηλεία η 45χρονη, η οποία έχει τραυματιστεί στο πόδι, καθώς και ο 40χρονος και το τεσσεράμισι ετών παιδί, που παραμένουν στο Γενικό Νοσοκομείο για παρακολούθηση. Το οκτώμισι ετών παιδί, καθώς και ο 70χρονος, έτυχαν περίθαλψης και έλαβαν εξιτήριο.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Στα τέλη Μαρτίου εκτιμά ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

