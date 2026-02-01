Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Παραμένει στο νοσοκομείο το τεσσεράμισι ετών παιδί και 45χρονη - Μάχη για τη ζωή δίνει η 66χρονη

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής, στη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, παρά τη φωτοελεγχόμενη συμβολή με τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, στη Λάρνακα, όπου το αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος, με συνοδηγό την 66χρονη σύζυγο του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος, με συνοδηγό τη 45χρονη σύζυγο του, και επιβάτες τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 8½ και 4½ ετών. Μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος προσέκρουσε και σε παρακείμενο πάσσαλο ηλεκτροδότησης.

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και μέλη της Πυροσβετικής Υπηρεσίας, που απεγκλώβισαν την 66χρονη από το όχημα της. Η 66χρονη και ο σύζυγος της, καθώς και το ζεύγος και τα δύο τους παιδιά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, για ιατρικές εξετάσεις και περίθαλψη.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, η 66χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και αφού διασωληνώθηκε, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, παραμένει για νοσηλεία η 45χρονη, η οποία έχει τραυματιστεί στο πόδι, καθώς και ο 40χρονος και το τεσσεράμισι ετών παιδί, που παραμένουν στο Γενικό Νοσοκομείο για παρακολούθηση. Το οκτώμισι ετών παιδί, καθώς και ο 70χρονος, έτυχαν περίθαλψης και έλαβαν εξιτήριο.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.