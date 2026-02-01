Τεράστιος βράχος έπεσε σε δρόμο στη Χίο μετά από κατολίσθηση - Από θαύμα σώθηκαν επιβάτες ΙΧ

Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, στο σημείο περνούσε ένα Ι.Χ. με δύο επιβάτες.

Το αυτοκίνητο υπέστη μικρές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν, γεγονός που αποδίδεται στη συγκυρία και την τύχη, σύμφωνα με το politischios.gr.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο βράχος αποκολλήθηκε ξαφνικά από την απότομη πλαγιά και έπεσε με ορμή στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.

Η κυκλοφορία διακόπηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο επιχειρούν αστυνομικές δυνάμεις για ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας και του Δήμου Χίου προχωρά σε συντονισμένη προσπάθεια απομάκρυνσης του βράχου και αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.